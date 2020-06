Descartan Covid-19 en madre e hija que se accidentaron en Sonora

Las mujeres -madre e hija- que participaron en un accidente de tránsito cuando buscaban atención médica por presunto contagio de Covid-19, no presentaron sintomatología del virus.

La Secretaría de Salud comunicó que la mujer al volante -quien por presunta falta de respiración se pasó varios semáforos en rojo y provocó un accidente de tránsito- fue revisada y estuvo internada mientras se le realizaban varios estudios por especialistas, pero no presentó un solo síntoma de Covid, por lo que fue dada de alta.

"Es importante señalar que se activaron todos los protocolos de Covid-19 del Hospital General del Estado para recibir a esta paciente la cual era sospechosa en ese momento", informó Salud en Sonora.

Los estudios realizados arrojaron que el estado de salud de la mujer de 35 años de edad es bueno, no presentó cuadro respiratorio ni otro síntoma de probable caso de coronavirus.

Fue dada de alta del Hospital, sin embargo a solicitud de la persona se transfirió al Centro Covid, donde estará en aislamiento voluntario.

El personal que integra la Secretaría de Salud reitera el compromiso para salvaguardar la salud y vida de los sonorenses, comunicó la dependencia.

Para atender a la mujer que exigía atención médica afuera de una clínica privada y que provocó un choque, acudieron elementos de tránsito, servicios de salud y ambulancia privada.

En tanto, miles de hermosillenses se compadecieron por redes sociales de la mujer que aseguraba no podía respirar.