Descartan medidas "autoritarias" para quienes no usen cubrebocas en la CDMX

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, informó que se valorarán otras medidas para los comercios y visitantes del Centro Histórico, sin embargo esperan el resultado de las medidas actuales.

En ese sentido aclaró que no se impondrán medidas "autoritarias" hacia las personas que acuden y no siguen las medidas sanitarias, ya que recordó que cerca del 10 al 15% de los visitantes no llevan cubrebocas.

"Definitivamente no están contempladas medidas autoritarias para que las personas usen el cubrebocas. Absolutamente no, hay otro tipo de medidas que podrían contemplarse.

"Prefiero a tener los números para conocer bien cuál es el diagnóstico del número de la población que asiste", dijo.

En conferencia de prensa virtual, informó que en el Centro Histórico se han suspendido actividades en 12 comercios tras no cumplir con las medidas sanitarias tras la reapertura, 8 siguen suspendidos y el resto ya cumplieron su sanción además 400 han sido apercibidos.

Dijo que se ha hecho el levantamiento de 405 comerciantes informales y se ha tenido diálogo con 110 líderes y ayer se acordó que en el Eje 1 Norte no se realicen actividades los domingos, lunes y martes a partir de este fin de semana.