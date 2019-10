Descartan muertes por falta de medicamento para leucemia infantil

Jorge Alcocer Varela titular de la Secretaría de Salud (Ssa) indicó que a la fecha no ha habido ni una sola muerte por falta del medicamento Metrotexate, para tratar leucemia infantil.

Ante los diputados, señaló que el desabasto de este medicamento no se dio por un mal manejo de recursos, sino "por corrupción". Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Alcocer Varela reiteró que la atención de los pacientes de esta y otras enfermedades requiere de medicamentos pero que existen otras posibilidades terapéuticas diferentes a la del Metrotexate.

"Es necesario dejar claro que la atención de todos, niños principalmente, requiere de los medicamentos. Y no ha habido ni un caso que se hubiera perdido la vida de un niño por falta de Metrotexate; hay cinco posibilidades, yo soy especialista en manejo de Metrotexate, no muere alguien de inmediato por una falta de medicamento", dijo.

Cuestionado por los diputados sobre la crisis de desabasto que ocurrió a finales de agosto en la que padres de familia de niños con cáncer salieron a protestar porque los centros de salud no tenían abasto de este medicamento, dijo que él sólo intentó tranquilizar a quienes acudieron a demandar el fármaco al Palacio Nacional.

Reconoció que fue un mal momento para dar esa declaración y que se "falsearon" sus dichos. "Mi recomendación era que estuvieran tranquilos. Lo reitero: un medicamento no salva todo el proceso porque hay otras opciones y mi intención era tranquilizarles porque sí hay posibilidades de otros tratamientos que no son solo el Metrotexate. Se vino la avalacha de un mal momento para señalarlo y el uso de la difusión con ciertas acciones que fueron falseadas", apuntó.

Aseguró que la mortalidad por cáncer infantil se da más por un diagnóstico "impreciso y fuera de tiempo", y que el medio ambiente es parte de la mayor prevalencia de la enfermedad en México: "el medio ambiente, la producción de sustancias en sitios que se requieren vigilar y el diagnóstico clínico acertado con las posibilidades, no solo son los medicamentos".

También respondió a las críticas que hicieron los diputados en el sentido de que no se "puede ni debe escatimar en la salud de los mexicanos con el pretexto de terminar con la corrupción", al señalar que el desabasto de este y otros medicamentos, "no es por manejo de dinero y restricción para la compra de medicamentos" sino que se debió a la la corrupción.

"Fue la fuga, el mal manejo y la corrupción lo que hizo que tanto los trabajadores del servicio público, del sector privado, se integrarán en estos problemas de corrupción y son los que tenemos que erradicar. Con poco presupuesto lo tenemos que rescatar en una eficiencia para avanzar", refirió.