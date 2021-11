Descartan que aval a Pablo Gómez haya sido por temor a persecuciones

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, descartó que el aval que su bancada le dio a Pablo Gómez para ser el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tenga que ver con miedo a persecuciones o cacería de brujas.

"¿Por qué habríamos de tener miedo? Nosotros estamos trabajando por el país, creo que ha habido una oposición firme, clara, contundente, que está construyendo una propuesta para que los mexicanos tengan una mejor calidad de vida", expuso en entrevista a medios.

El líder tricolor sostuvo que se trató de un voto de confianza que se le otorgó a Pablo Gómez, lo que lo obliga a trabajar con transparencia y rendición de cuentas.

"Como siempre he dicho: el que tenga miedo que lo asusten, que no salga de noche; nosotros nos dedicamos a la política, estamos trabajando todos los días, hay que cumplir la ley, y quien esté fuera de la ley tiene que enfrentar las circunstancias y las consecuencias que la misma ley impone; hay que trabajar de manera responsable y transparente", insistió.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, también negó que los votos a favor de la ratificación de Pablo Gómez puedan dividir a la coalición legislativa Va por México, toda vez que el PAN votó en contra, mientras que el PRD lo hizo en abstención.

"Esta decisión no pone en riesgo la coalición ´Va por México´: el PRD votó en abstención, tenemos temas fundamentales en común como los temas electorales, votamos juntos en contra del presupuesto, pero en estas cosas cada partido decide", aclaró.

Moreira Valdés coincidió con Moreno Cárdenas de que no se votó por miedo y agregó que mucho menos por presiones de ningún tipo.

"Si ellos quieren a ese funcionario para que haya seguridad en el país, combata el narcotráfico y el lavado de dinero, ahí tienen a su funcionario, ahora a ellos les toca sacar adelante su responsabilidad y tendrán que rendir cuentas", concluyó.