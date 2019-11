Descartan que policía asesinado participó en operativo contra Ovidio

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, afirmó que el agente elite Eduardo "N", quien fue asesinado 15 minutos después de concluir su servicio, no participó en el operativo militar que tenía como objetivo la detención de Ovidio Guzmán López.

Subrayó que la víctima, que formaba parte de la escolta del subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Hernández Leyva, el jueves 17 de octubre se encontraba franco y pese a ello se sumó a las acciones de contención de los grupos delictivos que bloquearon y despojaron vehículos en varios puntos de la ciudad.

Castañeda Camarillo citó que ningún elemento de la Policía Estatal Preventiva formó parte del operativo que desplegó ese día el Ejército y la Guardia Nacional en Culiacán, por lo que se coadyuva con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones de su asesinato.

Precisó que 15 minutos después de que el agente Eduardo "N" concluyó sus servicios fue atacado por desconocidos en el estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en el boulevard Jesús Kumate, en el fraccionamiento Las Moras.

Dio a conocer que se desplegó un operativo de búsqueda de los asesinos del agente.

Cristóbal Castañeda dijo que este cobarde hecho no puede quedar impune, por lo que se coadyuva con la Fiscalía General del Estado para aportar toda la información necesaria para dar con los responsables.

Lamentó que una vez más los cuerpos de seguridad se vean afectados por este tipo de ataques, en el que falleció otro elemento de la Estatal Preventiva, por lo que se inició una intensa búsqueda de los presuntos atacantes del agente muerto.

Externó que estas acciones de violencia no doblegarán a todos los elementos, mujeres y hombres que portan un uniforme y entregan su vida por la defensa de la sociedad, por lo que se apoyará a las autoridades judiciales en sus investigaciones.

Con este nuevo atentado, suman cinco el número de elementos de seguridad municipal y estatal que han sido víctimas de la delincuencia organizada, entre ellos, el agente de una unidad élite de la Policía Estatal Preventiva Miguel Ángel "N".

En agosto pasado, en la comunidad de San Miguel de los Orrantia, en Sinaloa municipio, durante la celebración de una fiesta, fue asesinado de dos disparos el policía preventivo Nemesio "N", cuyo cuerpo quedó tendido en la calle.

Según el reporte, la madrugada del 18 de agosto pasado se reportó que un agente de la policía, de 39 años de edad, tuvo un altercado con varios asistentes a la fiesta, por lo que uno de ellos sacó un arma y le disparó a corta distancia y después huyó del lugar.