Descartan robo como móvil en asesinato de rectora en Veracruz

La Fiscalía General de Veracruz descartó el robo como móvil del asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido a finales de junio en la capital.

La titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, informó además que el crimen no tuvo que ver con la actividad educativa que desempeñaba.

"A la fecha, de las líneas de investigación que se iniciaron, el robo ha sido descartado y de la línea que se sigue, que no tuvo que ver con su actividad profesional como rectora, hay avances significativos que pronto nos permitirán judicializar el caso", dijo.

En un mensaje oficial, afirmó que desde el pasado 29 de junio, cuando se registró el asesinato, se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables.

"Con la misma seriedad, diligencia y profesionalismo de todos los casos, así como con la contundencia y decisión de dar con los responsables materiales e intelectuales de estos actos reprobables", afirmó.

El ataque armado contra la rectora de dicha institución educativa, ocurrió en su vivienda, ubicada a un costado de las oficinas centrales de la universidad de la calle Rubí en el fraccionamiento Bugambilias de la localidad de Las Trancas del municipio de Emiliano Zapata, zona metropolitana.

Los testigos de los hechos, revelaron a la policía que dos sujetos armados ingresaron - en un inicio se pensó a la institución educativa- y dispararon contra la mujer, quien murió en el lugar.

--Lo que sabemos

Durante el presente mes, suman 105 asesinatos según informes emitidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno Federal. Se trata de uno de los meses violentos del presente año.

De enero a mayo, Veracruz ocupó el segundo lugar en feminicidios; el tercero en secuestros, segundo en extorsión y segundo en violencia de género en todas sus modalidades, según el reporte actualizado sobre Violencia Contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Respecto a presuntos crímenes y víctimas de feminicidio, el secretariado reportó que se han registrado 375 delitos de este tipo.

El Estado de México ocupa el primer lugar, con 47 casos de enero a mayo; la segunda posición es para Veracruz, con 35 casos; en tercero está Nuevo León, con 30; la Ciudad de México es el cuarto lugar, con 29, y en quinto está Puebla, con 28 casos.

"En 2019, la Conavim dejó mucho que desear, [pues] se enfocaron en el análisis de las alertas de género, pero no se revisó la implementación, no se hicieron los diagnósticos. Ahora nos encontramos ante una nueva oportunidad de resarcir la deuda histórica con las mujeres", dijo Selene González, coordinadora de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Esos estados tienen una alerta por violencia feminicida, pero Veracruz y Guerrero cuentan con otra por agravio comparado, mientras que el Estado de México tiene una por desapariciones de mujeres.

De igual forma, entre el 17 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2020, la Conavim recibió otras ocho solicitudes de alerta de género para la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, Tlaxcala y Baja California.