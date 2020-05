Descartan SLP y otros 15 estados retorno a clases presenciales en junio

Autoridades estatales de al menos 16 estados descartaron el regreso a clases presenciales a inicios de junio, como lo planteó la Secretaría de Educación Pública (SEP); coinciden en que persiste el riesgo de contagio de Covid-19. Las entidades que proyectan otra alternativa son: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

La mayoría asegura que terminará el ciclo escolar a través de las herramientas establecidas: transmisiones vía radio y televisión, uso de plataformas digitales y mediante el reparto de cuadernillos de contenidos de aprendizaje en las comunidades que no puedan acceder a los anteriores. Otras, como Coahuila, Guerrero y Puebla, aún no definen una metodología para cerrar el ciclo escolar 2019-2020. En este sentido, autoridades de Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo también coinciden en que no hay posibilidad de retornar a las aulas en junio, pero el anuncio oficial lo harán en los próximos días. El pasado 20 de marzo la SEP federal suspendió las clases en todo el país —Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Tlaxcala se adelantaron— para evitar la propagación del virus. El paro de actividades sería por 30 días, y los días perdidos se recuperarían al final del ciclo escolar o durante el mismo.

Ante la evolución de la epidemia no fue posible el regreso a las aulas, y el pasado 21 de abril el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el ciclo escolar concluiría el próximo 17 de julio, y que el reinicio de clases sería escalonado: el 17 de mayo en los municipios libres de riesgo del coronavirus y el 1 de junio en el resto del país. Sin embargo, la semana pasada afirmó que las escuelas volverán a tener clases presenciales hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.



Se salvará el ciclo

El secretario de Educación Pública de Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, aseguró que el ciclo se va a "salvar" a través de radio y televisión "abiertas", no en las aulas; el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que no está de acuerdo en el regreso a clases, "nosotros creemos, así nos los indican nuestros propios estudios, que si vamos a tratar de reactivar la economía, las clases deben terminar en línea", afirmó. Su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que después de reunirse con dirigentes magisteriales de las secciones, así como con autoridades de la SEP, se determinó que no hay condiciones para el regreso a clases de forma presencial. Para proteger a la niñez y a la juventud decidieron continuar con el programa Aprende en Casa.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) anunció que el presente ciclo escolar concluirá con clases a distancia, porque la salud de los estudiantes es primero. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, recordó que su entidad está pasando por un aceleramiento de contagios, por lo que "no veo condiciones para regresar el primero de junio a clases, entonces lo que tendríamos que hacer es pensar cómo vamos a terminar el ciclo escolar actualmente". Si las condiciones lo permiten, en Jalisco se iniciará el siguiente ciclo escolar el 24 de agosto de manera presencial, mientras que el actual concluirá a distancia, informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. En Nuevo León también terminarán el ciclo de manera virtual.

En Oaxaca la postura oficial es que deben consensuar con magisterio y municipios indígenas por usos y costumbres, ya que serían algunos de los que regresen este lunes; los docentes dijeron que no vuelven. A través de sus redes sociales y en conferencias de prensa, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y los mandatarios de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, han señalado que en sus estados no habrá regreso a clases presenciales.