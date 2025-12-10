Descartan terrorismo en explosión de coche

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, fuera un ataque en contra del gobierno, mientras que el titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que se tratara de un acto terrorista.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, García Harfuch señaló que tanto la ley mexicana como las leyes internacionales clasifican como actos terroristas aquellos que buscan imponer objetivos políticos, ideológicos o religiosos, y en este caso lo ocurrido el pasado sábado en Michoacán fueron actos criminales.

"Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo.

"Como sabemos, en la ley, tanto mexicana como internacional, el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera", explicó.

