Descartan traslado de elefanta "Ely" a un refugio fuera del país

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- La encargada de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, Marina Robles, descartó el traslado de la elefanta "Ely" hacia algún refugio, albergue o reserva, pues, dijo, esto sería lo más fácil.

Durante su comparecencia virtual ante comisiones unidades del Congreso capitalino, la funcionaria fue cuestionada sobre el estado de salud de esta especie y sobre la posibilidad de trasladarla a algún refugio.

Al respecto, señaló que han avanzado en construirle a "Ely", quien habita en el Zoológico de San Juan de Aragón, condiciones de bienestar, siempre pensando en la vida de la elefanta y "no necesariamente tomar la solución que pueda ser la más fácil, que eventualmente sería llevársela a otro sitio que no necesariamente aseguraría la vida de 'Ely'".

"Parte de lo que hemos visto con los especialistas es el riesgo que implica para una elefanta como 'Ely' trasladarla, particularmente, a alguno de los santuarios que han identificado fuera de nuestro país, que, por cierto, han estado involucrados en conflictos semejantes al que vivió Black Jaguar en semanas pasadas", apuntó.

Por lo anterior, subrayó, no necesariamente es buscar lo más fácil, sino lo mejor para "Ely", que es lo que más les interesa en el gobierno de la Ciudad.

De igual forma, a pregunta expresa del diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, Marina Robles, aceptó que esta especie come piezas de pan bimbo, pues es algo que le gusta y a través de esto se le da la vitamina o el mineral para que lo pueda aceptar.

En total, señaló la titular de Medio Ambiente, hay un presupuesto superior a los 30 millones de pesos anuales para alimentar a las especies que viven en los zoológicos de la Ciudad, aunque este 2022 se adicionaron otros ocho millones para alimentar a las especies rescatadas del santuario Black Jaguar White Tiger.