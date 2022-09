Descartan tsunami y variaciones importantes en el mar tras sismo

A-AA+

El sismo de 6.9 registrado la madrugada de este jueves, con epicentro en Coalcoman, Michoacán, fue percibido por alrededor de 38.7 millones de personas en 12 estados de la República, reportó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La institución indicó que se percibió en Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Además, señaló que de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de tsunamis de la Secretaría de Marina, tras el sismo "se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que no habrá ningún peligro a la población".

Por otra parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que una persona falleció en la CDMX al caer durante el sismo.

¿Qué es un tsunami? Es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente.

Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud pueden generar un tsunami.

Antiguamente se les llamaba "marejadas", "maremotos" u "ondas sísmicas marinas", pero estos términos han ido quedando obsoletos, ya que no describen adecuadamente el fenómeno.

Los dos primeros implican movimientos de marea, que es un fenómeno diferente y que tiene que ver con un desbalance oceánico provocado por la atracción gravitacional ejercida por los planetas, el sol y especialmente la luna.

Las ondas sísmicas, por otra parte, implican un terremoto.

Como puede suponerse, los tsunamis pueden ser ocasionados por terremotos locales o por terremotos ocurridos a distancia. Los primeros son los que producen daños más devastadores debido a que no se alcanza a contar con tiempo suficiente para evacuar la zona (generalmente se producen entre 10 y 20 minutos después del terremoto) y a que el terremoto por sí mismo genera terror y caos que hacen muy difícil organizar una evacuación ordenada.