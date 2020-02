Descentralizan Conagua y trasladan oficinas a Xalapa

Las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) serán trasladadas a la ciudad de Xalapa, al edificio que actualmente alberga la Gerencia Regional Golfo Centro de ese mismo organismo.

La directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, informó que serán 60 trabajadores quienes a partir de este viernes trabajarán en la capital de Veracruz como parte de este proceso de descentralización.

Este viernes, la directora de la Comisión y el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez llevaron a cabo la firma del convenio marco entre el organismo y el Gobierno de Veracruz. Jiménez Cisneros dijo que para el traslado del personal y su establecimiento no fue necesario invertir grandes recursos pues el edificio "estaba sobrado" anteriormente.

"Es un edificio que se construyó súper sobrado, no se necesitó más que actualizar la imagen del edificio y se metió inmobiliario pero no hubo mayores inversiones", manifestó.

Dijo que la descentralización permitirá ver a la gente del Centro de Conagua qué ocurre en los diferentes estados y permitirá cumplir mucho mejor las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, la funcionaria federal de Conagua anunció que el próximo 20 de febrero se llevará a cabo la reunión nacional con las empresas de saneamiento de agua de todo el país.

"De los 32 estados vendrán a hacer una reunión aquí y habrá varias reuniones nacionales que se celebrarán en Veracruz para dar a conocer más el estado y aplicar la descentralización al máximo", destacó.