Desclasifican expediente de espionaje contra Joaquín López-Dóriga de 1970 a 1985

El Gobierno federal desclasificó el expediente de espionaje que la Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hizo sobre el periodista Joaquín López-Dóriga entre 1970 y 1985.

En exclusiva, EL UNIVERSAL tuvo acceso al expediente localizado en la caja 24 de versiones públicas en el Archivo General de la Nación (AGN) y en el que se detalla desde la dirección de su casa, llamadas telefónicas de amenazas que recibía hasta las coberturas que realizaba y lugares a los que asistía.

El expediente desclasificado detalla que la mayoría de los reportes de seguimiento sobre el periodista eran firmados por los entonces titulares de esta agencia de espionaje del Estado mexicano, Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Bajo el título de "Antecedentes de Joaquín López-Dóriga", la DFS informaba que en noviembre de 1972, López-Dóriga tenía su domicilio en Euler 152-307, colonia Polanco.

"Este periodista estuvo presente en la conferencia que sustentaron los asilados rusos exintegrantes del grupo musical de Leningrado, el 21 de agosto de 1972. El 20 de junio de 1979, en el canal 3 de TV de Monterrey, NL, se difundió un programa en el cual se le hacía una entrevista al entonces candidato del PRI a la gubernatura de dicha entidad, Alfonso Martínez Domínguez, por parte de los periodistas Manuel Mejido Tejón, Gustavo Mora y Joaquín López-Dóriga, mismo que fue transmitido en el noticiero 7 Días del canal 13 de la capital de la República", indica uno de los reportes.

El reporte detalla que en esa entrevista le formularon diversas preguntas al candidato, entre ellas su responsabilidad en los sucesos ocurridos en "El Halconazo del 10 de junio de 1971, señalando que se hablaba de esto para atacarlo y que no era culpable de los hechos "ya que en caso contrario estaría en la cárcel".

Amenazas de secuestro al hijo de López-Dóriga

En el reporte fechado el 22 de noviembre de 1972, Luis de la Barreda Moreno, director de la DFS, detalla que la institución investigaba las amenazas telefónicas que había recibido el periodista días antes en las que se le advertía que buscaban secuestrar a su hijo, de entonces ocho mese de edad.

"Como resultado de las investigaciones preliminares que se han practicado con motivo de las amenazas telefónicas que ha recibido Joaquín López-Dóriga, éste informó que durante los días del 29 de octubre al 10 de noviembre del presente año, en su domicilio particular ubicado en las calles de Euler No.152-307, colonia Polanco de esta ciudad, estuvo siendo amenazado por teléfono consistente en que trataban de secuestrar a su hijo de ocho meses de edad. Estas llamadas las hacía en ocasiones una voz de hombre y otras las de una mujer, para advertirles que era necesario que les entregaran al menor.

"Por su parte, la nana de nombre `Oliveria´ dijo que en esos días paseaba al niño en un parque cercano al domicilio antes mencionado y se le acercó un vehículo negro en el que viajaba un hombre joven el cual le propuso que cuidaría al menor para que ella se dedicase a pasear. Que debido a lo anterior, la esposa de López Dóriga le dio instrucciones para que ya no sacara al infante", se lee.

En el expediente de espionaje también se reproduce íntegramente el primer número de la revista "Respuesta", fechada el 13 de octubre de 1981 y cuyo director era Joaquín López-Dóriga.

Relación de López-Dóriga con Pedro Ferriz Santacruz y Pedro Ferriz de Con.

En un segundo reporte, fechado en 1981, cuando inició la administración de Pedro Ferriz Santacruz como director general del Canal 13, se asegura que "fue asesorado por López-Dóriga, quien ordenó a los camarógrafos, ayudantes y switchers que dejaran de depender de la Dirección Técnica y Operativa y que pasaran directamente a la Coordinación de Producción y a la Gerencia de Producción".

"Por lo que se refiere a las actividades de López-Dóriga, estas fueron abiertamente autoritarias, tanto en contra de empleados y trabajadores, como de los diversos directores del mencionado canal, quienes se vieron obligados a acceder a todas sus exigencias, por la ostentación que hacía de sus amistades que tenía en los niveles más elevados de la política", se refiere.

Como prueba de ello, indica el reporte de inteligencia, la Dirección General de Noticieros y Eventos Especiales que tenía a su cargo contaba con 107 trabajadores sindicalizados y 93 de confianza, hecho que estaba en contra de la Ley Federal del Trabajo y de todo tipo de disposiciones laborales.

"También López Dóriga realizó negocios irregulares con el canal oficial, por medio de una empresa de la que era principal accionista, cuya razón social mostraba una sociedad anónima, integrada por varios empleados del propio canal", indica el documento.

"La relación que existía entre Pedro Ferriz Santacruz y Joaquín López-Dóriga se había incrementado por Pedro Ferriz de Con, hijo de Ferriz Santacruz, quien no pondría obstáculos para que López-Dóriga se beneficiara aún más", se lee.

La DFS señala en el expediente que en septiembre de 1982 existía gran descontento por parte de los trabajadores de la Productora Nacional de Radio y Televisión "debido a las diversas anomalías, entre ellas, la de la empresa ´Concepto Gama´, propiedad de Joaquín López-Dóriga y de Horacio Arguelles Arraría, hermano del jefe de producción de Pronarte, Carlos Arguelles Arratia".

"Dicha empresa particular hacía exactamente el mismo trabajo que Pronarte y debido a esto, varios trabajadores de la Productora aseguraban haber dejado equipo y material en la mencionada empresa, proporcionado con ello el saqueo que ha sufrido Pronarte", indica el expediente.

En el último reporte, fechado el 9 de octubre de 1985, casi un mes después de los fuertes sismos que causó miles de muertes y desaparecidos en la Ciudad de México, la DFS reportó que Joaquín López-Dóriga, entonces conductor del programa "La entrevista de Hoy", que se transmitía en el canal 7 de Imevisión, entrevistó a Alberto Gómez Obregón, vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana.

"El motivo de la entrevista fue para dar a conocer a la opinión pública, la dinámica que prevalece en el seno de la Cruz Roja Mexicana, con relación al flujo de embarques que llegan a nombre de dicha institución procedentes de diversos países del mundo por vía aérea, en calidad de donativos en especie para ser entregado en especie para ser entregado por conducto de la Cruz Roja Mexicana a los damnificados", refiere el documento.