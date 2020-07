Desconfinamiento en CDMX debe ser gradual para no arruinar avance: López-Gatell

La Ciudad de México, donde se originó la epidemia y la entidad con mayor número de casos en el país, ha registrado un descenso progresivo en el número de casos por coronavirus, advirtió la Secretaría de Salud (Ssa).

A pesar de la noticia, que calificó como "positiva", el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en conferencia de prensa para dar a conocer la situación de la epidemia en el país, señaló que el desconfinamiento debe ser gradual para no arruinar el avance que se ha ido consiguiendo.

"Vemos desde la semana 23 un descenso, que ha sido progresivo, tenemos ya dos semanas consecutivas en donde ha existido un descenso en el número de casos registrados en la CDMX. Lo mismo hospitalización y las defunciones, la cantidad de muertes diarias va disminuyendo progresiva y sistemáticamente en los últimos 15 días".

Hasta el momento, en la CDMX se tiene un reporte de 56 mil 876 casos confirmados acumulados; 35 mil 331 personas recuperadas y 7 mil 763 defunciones ocasionadas por complicaciones del virus SARS-CoV-2.

Las alcaldías donde hay un mayor número de casos son Iztapalapa con una incidencia de 143 casos por cada 100 mil habitantes; Gustavo A. Madero donde se han presentado 115 y en menor medida Tlalpan con 87 enfermos por cada 100 mil personas.

En su conferencia de prensa, López Gatell dio a conocer que cada día se dará un reporte sobre la situación que guarda la epidemia en cada una de las 32 entidades, y cómo avanza la curva epidemiológica.

A nivel nacional, el país sumó 31 mil 119 muertes por coronavirus y se han registrado hasta el momento 261 mil 750 casos de contagios confirmados por las Secretarías de Salud de las entidades.

De estos casos, hasta el momento se han presentado 6 mil 212 en niños y adolescentes menores de 17 años que han enfermado, dio a conocer la Secretaría de Salud.

Aunque los menores tienen mayores posibilidades de sobrevivir a la enfermedad, se requiere atención específica para ellos porque en muchos casos, presentan un mayor estrés que en el caso de los pacientes adultos, puesto que tienen que enfrentar el internamiento hospitalario sin la compañía de sus padres.

"Los factores de riesgo no difieren mucho de los adultos. Lo que sí se ha reportado en una mayor prevalencia son alteraciones en la salud mental de esta población. Si se les presentan a aquellos niños que no se contagian pero viven en confinamiento durante mucho tiempo. Genera un estrés terrible en los niños, muchísimo miedo y en los papás", dijo Emmanuel Sarmiento Hernández, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro.

Desde el domingo, López-Gatell había alertado que a 35 días de que terminara la Jornada Nacional de Sana Distancia en el país se estaba comenzando a registrar un repunte en el número de casos.

Hoy pidió mantener las medidas de sana distancia para evitar que la epidemia vuelva a crecer.

"El proceso de desconfinamiento debe ser gradual. Las autoridades de la CDMX han sido extremadamente claras para identificar el proceso de desconfinamiento y a quién corresponde pasar a sus actividades habituales y en qué condiciones hacerlo. Si nos desordenamos echamos a perder el proceso de desconfinamiento y hay un enorme riesgo de que haya rebrotes", dijo.