"Desconfinamiento en la CDMX no se aceleró"

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que no se aceleró el desconfinamiento tras implementar el semáforo naranja pues se realizó un buen trabajo y la hospitalización de pacientes con Covid-19 sigue disminuyendo, aunque en las próximas semanas se verá el impacto real por la reapertura.

"En la Ciudad sigue disminuyendo la hospitalización, lento pero en una tendencia negativa, lo cual es muy importante. Las pruebas nos ayudan a ver tempranamente si crece la epidemia, hasta ahora, el porcentaje de positivos sigue reduciéndose, también lentamente, pero sigue reduciéndose.

"La semana que entra, es muy importante porque ya serían 15 días de la reapertura del semáforo naranja. Aquí lo importante es seguir dando un seguimiento permanente y permitir también, siempre poniendo la salud por delante", dijo.

Tras el balance en que ya no se pierdan más empleos en la Ciudad, que pueda abrirse de manera segura y al mismo tiempo, seguir atendiendo los casos graves.

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud manifestará su preocupación por un posible rebrote ante la reapertura anticipada, la mandataria local expuso que, siempre se puso la salud por delante, pero se buscó un balance donde ya no se pierdan más empleos en la Ciudad, que pueda abrirse de manera segura y al mismo tiempo, seguir atendiendo los casos graves.

Asimismo, ante el señalamiento de López Gatel de que algunas entidades tienen un rezago de diagnósticos y confirmaciones, Sheinbaum Pardo no quiso opinar sobre los demás estados de la república; sin embargo, comentó que la Ciudad de México está en total coordinación con la Federación.

"No creo que me corresponda opinar sobre los demás estados de la república, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y hemos estado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con el IMSS, con el ISSSTE, entonces en nuestro caso hay coordinación y los demás estados tienen que atender como han venido atendiendo o fortaleciendo la coordinación", dijo.

No obstante, expuso que si han tenido sus complicaciones en las entregas de información, principalmente al inicio de la emergencia sanitaria.

"Al principio había retrasos mayores y cada vez hay menos retrasos en los resultados, el objetivo es que se tome la prueba y que pronto tengan el resultado. (En los resultados) tenemos un promedio de tres días, más o menos y antes teníamos promedio de más o menos seis días", comentó.