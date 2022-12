Desde 2015, policías de Ahome siguen prófugos por desaparición

A-AA+

CULIACÁN, Sin., diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- El Juez Quinto de Distrito, con sede en la ciudad de los Mochis, ordenó en 2020 a la Fiscalía General del Sinaloa ejecutar en forma inmediata las ordenes de aprehensión contra tres policías del municipio de Ahome, asociados a la desaparición forzada y muerte de tres jóvenes, uno de ellos del sexo masculino, en 2015, sin que se cumplan hasta la fecha.

La Asociación Civil Litigios Estratégicos en derechos Humanos expuso que, en relación a este mismo caso de la desaparición de David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, requirió a las autoridades federales y de Sinaloa identificar los obstáculos para ejecutar las detenciones.

Juan Carlos Gutiérrez de dicha agrupación civil externó que, en el año 2018, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 18/2018 que acreditó la detención arbitraria y la desaparición forzada de David, Margarita y Alfredo, el día 21 de Julio de 2015, en una colonia de la ciudad de los Mochis, en la que participaron elementos de la policía municipal.

Comentó que, en esta acción, se documentó la participación de varios elementos de la Policía Municipal de Ahome, a bordo de dos patrullas, los cuales después los trasladaron a un vehículo particular y tres años después, sus restos fueron descubiertos por un colectivo de rastreadoras, en la comunidad de las Grullas, entre un grupo de fosas que excavaron.

Las autoridades judiciales, hasta el mes de enero del 2019 hicieron entrega de los cuerpos a su familia para su sepultura y pese que ya estaban vigentes tres ordenes de aprehensión giradas por un Juez del Fuero Común, estas no han sido ejecutadas hasta la fecha, indicó.

Juan Carlos expuso que el pasado 20 de diciembre, en la ciudad de Culiacán, agentes federales y miembros de la Guardia Nacional, ejecutaron a dos elementos activos de la Policía de Ahome, requeridos por un juez federal, en relación al mismo caso.

Los tres jóvenes, originarios del estado de Chihuahua, dedicados a la venta de autos usados que habían establecido su residencia en la ciudad de los Mochis, eran conocido como los "húngaros", los cuales fueron víctimas de desapariciones forzadas, sin que su caso sea cerrado, ante la actitud de la autoridad judicial de Sinaloa que no ejecuta las ordenes de aprehensión.