"Desde afuera ven a México como un paraíso", afirma Alfonso Romo

En comparación con lo que sucede en otros países México es un "paraíso" afirmó el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.

Durante su participación en el evento "Construir para educar" en el que participaron la Confederación de Cámaras Industriales en la República Mexicana (Concamin), que preside Francisco Cervantes, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el director general de Iberdrola, Enrique Alba, el funcionario afirmó que hay que promover al país sobre todo porque hay otras economías que tienen problemas.

En esa reunión dijo "México es un paraíso visto desde afuera, muchas veces no valoramos lo que tenemos", refiriéndose a que en Argentina había problemas económicos, en Chile movilizaciones sociales, España está conformando su gobierno; en Medio Oriente la situación es delicada; en Colombia hay disturbios, entre otros ejemplos.

Añadió que siguen las inversiones llegando a México, como lo confirmó el directivo de Iberdrola, aunque Romo tuvo que reconocer: "Creo que tenemos retos, pero si los comparas [con otros países], estoy comparando, no estoy diciendo que no tenemos problemas, serios y delicados y tristes".

Señaló que hay que enfocarse en lo positivo y no fijarse en todo lo malo que ocurre como lo hace el 2% de la población que es pesimista, lo que incluye a empresarios, a miembros de una familia, en todos lados hay quienes "siempre dice que no a todo".