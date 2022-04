"Desde cualquier trinchera seguiré luchando por México", dice la diputada expulsada por el PVEM

Luego de que la diputada federal Rocío Alexis Gamiño García votará contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ello su bancada solicitara formalmente su baja del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la ahora diputada sin partido reiteró su lealtad con México y no con una partido o persona.

Tras ser notificada que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la expulsó de sus filas por votar contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada federal Rocío Alexis Gamiño García aseguró que "desde cualquier trinchera seguiré luchando por un México con valor y congruencia".

A través de su cuenta de Twitter, Gamiño García compartió un hilo en la red social donde explicó que por levantar la voz y no obedecer ciegamente los acuerdos partidistas del Verde Ecologista fue expulsada del instituto político.

Además, Gamiño García señaló que ingenuamente pensó que por impulsar y defender temas ambientales "el partido con el que más coincidía era el partido Verde Ecologista". Por ello, enfatizó que su lealtad es con México y no está subordinada a una persona o partido.

En su hilo de Twitter, la legisladora enfatizó que se siente aliviada y que sus ideales y convicciones serán el motor del sentido de su voto en la Cámara de Diputados, hecho por el que, mencionó, "hoy puedo dormir tranquila".

La exintegrante del PVEM remató su mensaje con un "nunca más tengo que votar por un capricho y sí por un México con valor y congruencia".

La tarde de este lunes se dio a conocer que Carlos Puente, coordinador de los diputados del PVEM, solicitó de manera formal la baja de la diputada federal Rocío Alexis Gamiño García por medio de un oficio enviado al Presidente de la Cámara baja Sergio Gutiérrez Luna.

En el oficio se lee: "Al tiempo de enviarle un cordial saludo, con fundamento en lo establecido por el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente comunico a usted el siguiente cambio en la integración del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Diputada Rocío Alexis Gamiño García, Causa BAJA".

La legisladora Gamiño García se convirtió en la primera diputada sin partido de la 65 legislatura, aunque aún se desconoce si ya tuvo ofrecimientos por parte de la oposición para unirse a alguna de bancadas.

Este domingo, en sus redes sociales, la legisladora informó que su sufragio en contra lo determinó porque se preocupa por sus hijos y las futuras generaciones.

"Mi voto es a favor de mis principios, mis valores, mi congruencia y de la responsabilidad con las futuras generaciones. El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos", escribió en su red social.