¿Desde cuándo y por qué se instauró el Horario de Verano en México?

El próximo 5 de abril, a las 2:00 horas inicia en el territorio nacional, excepto la franja fronteriza con los Estados Unidos de América y los estados de Quintana Roo y Sonora, el horario de verano 2020, por lo el cual los relojes se adelantan una hora, y termina el 25 de octubre.

El horario de verano inició en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, por medio del "Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos", según la Secretaría de Energía.

Desde ese momento, su objetivo ha sido "hacer mejor uso de la luz solar durante los meses de mayor insolación, para así obtener una reducción en el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda de electricidad", según indica el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide).

El horario de verano se utiliza en varios países del mundo, sin embargo recientemente ha habido voces en contra de este modelo.

---El debate en Europa por el cambio de Horario

En septiembre de 2018, la Comisión Europea propuso acabar con el cambio de hora en 2019 tras una encuesta pública que recabó un número récord de respuestas (4,6 millones) y que reveló que mayoritariamente (un 84 %) los ciudadanos europeos quieren terminar con esa práctica.

Aun así, la abolición del cambio de hora debe ser debatida y pactada por los dos colegisladores de la UE, la Eurocámara y el Consejo (los Estados miembros), para que pueda entrar en vigor, algo que ahora no se espera que suceda antes de 2021.

En su propuesta legislativa, la Comisión ofrecía a los Estados miembros la libertad de decidir si se regirán de manera permanente por la hora de verano o la de invierno, pero instaba a que lo acuerden "de manera coordinada entre países vecinos".

Diferentes estudios en 2018 indicaron que el ahorro de energía por el cambio horario es mínimo mientras que aumentaban las quejas de los ciudadanos por sus efectos negativos para la salud.

Gobierno de AMLO analiza modificaciones al Horario de Verano

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que solicitó a la Secretaría de Energía (SE) un dictamen técnico sobre los ahorros que tiene el cambio de horario el país, y dependiendo de sus resultados, aseguró, considerará hacer un cambio en este programa.

El titular del Ejecutivo federal señaló que su decisión se basará en lo que le informen los técnicos y especialistas en la materia, e informará en su tradicional conferencia mañanera el resultado.

"No vamos a modificar nada hasta que no tengamos un dictamen técnico, que ya le solicité a la Secretaría de Energía. Voy a ver en estos días cuál es el resultado del estudio que se hizo sobre si hay ahorros y si son significativos.

"Vamos a actuar así, con apego a lo que nos digan los técnicos, los especialistas, pronto vamos a dar a conocer aquí ese resultados", agregó.