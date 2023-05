Desde diciembre no percibimos becas: capitana de Natación a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Después de haber hecho historia en la Copa del Mundo de Natación Artística, donde obtuvo cuatro preseas (tres de oro y una de bronce), la Selección Mexicana de la disciplina insiste en que el Gobierno Federal no aportó peso alguno para costear el viaje a Egipto, sede del evento.

Nuria Diosdado, capitana del representativo y doble medallista áurea en el evento, aclara que "este viaje sale de una colaboración con la marca Safetti. Se hace este diseño [de traje de baño] y parte de las ganancias era para tener dinero para el equipo".

"Ese dinero, desde diciembre, lo dejamos de percibir porque se quitaron las becas por parte de Conade y del Gobierno", añade la ondina, en entrevista con W Deportes. "Logramos llegar —por redes sociales— con Arturo Elías Ayub; nos recibe en su oficina, le explicamos la situación, porque temíamos que no pudiéramos competir y, después de días de pláticas, surge el sí de fundación Telmex-Telcel, que cubre el gasto de todo el viaje".

La aclaración se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que el Gobierno sí cubrió parte de los gastos, ya que seis integrantes del equipo pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional.

"No, me parece que el Presidente tiene información falsa o a medias", sentencia Diosdado. "Seis de nosotras pertenecemos a las fuerzas armadas de México y sí, tenemos un salario y beneficios como cualquier persona. Pero eso es aparte, no es invento nuestro. La realidad es que se quitaron los apoyos.

"El presidente se confundió o se equivocó. No recibimos dinero alguno o viáticos. Fueron más de 900 mil pesos lo que costó el viaje para las 14 personas que fuimos hasta Egipto".

Donde dieron la cara, pese a la problemática que viven al no recibir el monto de su beca por el conflicto en la Federación Mexicana de Natación: "Nuestro resultado habla por sí solo. Donde nos hemos parado, hemos dado resultados".