Desde el penal, Rosario Robles exige a AMLO asumir su responsabilidad ante el Covid-19

Desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra encarcelada, Rosario Robles Berlanga exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido, Morena, asumir su responsabilidad ante la contingencia por el Covid-19 y establecer medidas económicas para evitar una crisis social en el país.

A través de una carta publicada esta tarde en su cuenta de Twitter, la exsecretaria de Desarrollo Social señaló que para "Morena y sus partidos satélites" en la Cámara de Diputados fue más importante el juicio político, que "sólo tiene como objetivo el escarnio y la infamia", que atender la crisis que atraviesa el país por el coronavirus.

Reprochó que pudo "más su venganza y su odio", pese a que por la situación sanitaria mundial los lineamientos que establecieron los legisladores en el presupuesto de ingresos y egresos para 2020 "se hicieron ya añicos: el precio del petróleo, el tipo de cambio de dólar ha cambiado, la recaudación fiscal no será la esperada, entre otros aspectos, por lo que lo esencial hubiera sido hacerle frente a tal situación".

Indicó que ahora tiempo de exigir al gobierno y a su partido "establecer un cuantioso fondo de contingencia para ello. Porque cientos de miles se quedarán sin empleo y, en este contexto, como siempre las mujeres serán las más afectadas.

"Ellas son las que ante la escasez se quitan el pan de la boca para que sus hijos coman. Las mujeres tienen que ir a trabajar cuando ante la suspensión de clases sus hijos están solos en casa corriendo riesgos. Quienes trabajan en la economía informal se están quedando sin ingresos.

"La gente ya no recibe propinas, los negocios están cerrados y de eso viven, en el tianguis o en el puesto de quesadillas van a dejar de vender, lo que las afecta porque la inmensa mayoría de ellas vive al día. Muchas son jefas de hogar", escribió.

Acusó que "el silencio y la omisión del gobierno es más peligroso y letal. La gente necesita que se pospongan pagos de hipotecas, de servicios (agua, luz, teléfono, etc.), de rentas. Que se le otorguen créditos blandos, que a cada familia que vive al día se le apoye económicamente y que ese recurso se le entregue a la mujer para que realmente llegue a sus hijos, que las que trabajan puedan estar en sus casas (ellas o sus parejas) con goce de salario para que cuiden a sus hijos y eso requiere apoyar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas".

Robles señaló que la mejor manera de canalizar su solidaridad con ella en estos delicados momentos, es exigiendo al gobierno federal que se presente un programa completo de medidas para evitar una crisis social, y que la economía de las familias no se vea afectadas por el Covid-19.

"Ya vendrán otros tiempos en las que uniremos fuerzas para frenar la injusticia que vivo. Hoy necesitamos alzar la voz para que reasignen recursos, para que haya fondos extraordinarios y que las acciones estén sustentadas en las mujeres porque son la mejor garantía. No en balde ´MÉXICO SE ESCRIBE CON M DE MUJER (sic)´. La salud y la tranquilidad de los mexicanos deben ser nuestra lucha y prioridad", indicó.