Desde hace meses, Monreal y la oposición intercambian elogios

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Días antes de la elección del pasado 5 de junio, Ricardo Monreal Ávila cenó con los principales dirigentes de la oposición: Marko Cortés Mendoza, del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, y Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, para analizar y revisar "lo que está pasando en el país". Ahora con esos partidos, junto a Movimiento Ciudadano, el Senador busca construir su candidatura para 2024, según dio a conocer El País. Lo cierto es que a lo largo del año, Monreal y la oposición han intercambiado elogios, mientras el morenista ha reprochado que dentro del oficialismo han bloqueado sus aspiraciones.



Este encuentro —confirmado por Monreal y Zambrano—, previo a las elecciones en las que Va por México perdió 4 de seis estados en disputa, forma parte de unos los acercamientos que ha tenido el Senador de Morena con el bloque opositor en un año en el que ha denunciado en distintas ocasiones que se le ha relegado de la candidatura presidencial de Morena.

En este tiempo, Monreal también se ha acercado con Movimiento Ciudadano, partido en el que militó antes de integrarse —desde su fundación— a Morena en 2015 y que preside su amigo, el también Senador Dante Delgado Rannauro, con quien cerró filas hace un año por el encarcelamiento del emecista José Manuel del Río Virgen, un caso que lo llevó a confrontarse con el Gobernador Cuitláhuac García y otros morenistas.

"Me reuní con el presidente del PAN, del PRI y del PRD en una cena amigable, conversación, antes de la elección de junio pasado, en buenos términos de análisis político y de revisión de lo que está pasando en el país. Me he reunido prácticamente con todos los partidos políticos y tengo una relación de amistad, creo yo de franqueza, o al menos de trato respetuoso, de trato respetuoso sí lo tengo", declaró Monreal el pasado 11 de julio en una entrevista con periodistas de Milenio.

El perredista Jesús Zambrano se refirió tres días después, el 14 de julio, en un evento con medios a la cena con Monreal: "Efectivamente nos reunimos hace ya varias semanas antes de las elecciones del 5 de junio, fue para intercambiar puntos de vista, reflexiones, preocupaciones y desde luego también las compartimos, porque efectivamente se vive una situación delicada en el país y también ellos la están viviendo en el interior de Morena".

No ha sido el único encuentro con opositores. "He sostenido reuniones diversas, es mi trabajo. Respeto a todos los partidos de oposición; nunca los dividiré. México necesita fuerzas leales a la sociedad. Jamás revelo mis encuentros y no acepto conjeturas que buscan dividir ni filtraciones que lesionan la credibilidad política", escribió ayer en Twitter.

El 28 de julio, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, investigado por corrupción y uno de los principales críticos al Gobierno de López Obrador, compartió una foto sonriente con el Senador Monreal. "Para lograr coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro #México, deben dejarse filias y fobias. El proyecto de nación será superior, esta es la gran coincidencia con @RicardoMonrealA".

La prensa también ha reseñado su acercamiento con las senadoras Kenia López Rabadán, Lilly Téllez; o las alcaldesas de Álvaro Obregón, Lía Limón, y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a quien se le acusa a Monreal de haber impulsado en la elección intermedia de 2021 en detrimento de Morena, una acusación que el Senador ha atribuido a "intrigas palaciegas" de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Los primeros guiños de Monreal lejos de Morena se dieron hace un año. El 23 de diciembre, él y el Senador Dante Delgado instalaron la Comisión especial del Senado para investigar posibles abusos de poder en Veracruz, por la detención del emecista José Manuel del Río Virgen, acusado de homicidio. Un día después, en Nochebuena, ambos acudieron a visitar a Del Río en Pancho Viejo, desde donde ofrecieron una improvisada rueda de prensa en la que el dirigente naranja agradeció el apoyo del líder de Morena en la Cámara Alta. El emecista José Manuel está libre actualmente al haber conseguido un amparo.

Por este caso, Monreal salió al paso de los señalamientos que lo colocaban en la "tercera vía", como denomina Movimiento Ciudadano a su opción política, con un mensaje en el que recordó que desde hace 24 años ha acompañado al Presidente López Obrador "en su lucha" y manifestó su lealtad a Morena.

Esa lealtad se ha ido diluyendo con el paso de los días y sobre todo a partir de la difusión que hizo la Gobernadora de Campeche Layda Sansores de una conversación —obtenida de manera ilegal— en la que Monreal y Alejandro Moreno Cárdenas pactan algunos acuerdos que el priista conocido como "Alito" no cumplió. La situación llevó a Monreal a llamar "criminal" a su correligionaria y a responsabilizar —sin presentar pruebas— a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Lo sucedido incluso llevó al Senador a anunciar que en diciembre definirá su permanencia en Morena, un anuncio que se configura con las supuestas negociaciones que ha tenido con la oposición, según publicó El País, y con su destape de hace una semana en la Arena de la Ciudad de México. "Nadie puede condenarnos por el simple hecho de pensar diferente, por tener pensamiento autónomo", dijo en el acto del domingo pasado.

Desde meses antes, Monreal insistió en verse como un "opositor" dentro de Morena. Por ejemplo, en septiembre, durante el Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que México necesitaba una renovación de liderazgos. "Nosotros somos una generación prácticamente de salida. Yo tengo más de 40 años en el servicio público. La mayor parte de mi vida he sido opositor... bueno, a veces sigo siéndolo, pero siempre estuve en la izquierda".

En la oposición también lo ven así.

Ese mismo mes de septiembre, luego de que el PRI presentara una iniciativa para ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, "Alito" Moreno defendió en una conferencia de prensa la propuesta de su partido —la cual respaldaron en ambas cámaras Morena y sus aliados — y cuestionó al coordinador priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, uno de sus principales críticos, de ser menos opositor que Monreal.

"Yo quisiera que esa vehemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario (del PRI) para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido la tuviera para señalar lo que no ha hecho este Gobierno, porque pareciera más oposición a Morena el Senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el Coordinador de los senadores del PRI (Miguel Ángel Osorio Chong) en la Cámara Alta", dijo Moreno Cárdenas el pasado 13 de septiembre en rueda de prensa. Quince días después, con la minuta en el Senado en donde se le hicieron cambios, Monreal sostuvo que él respetaba a Alito, al hablar sobre los cambios a la iniciativa priista.

Semanas antes, el propio "Alito" en una plática con Carlos Alazraki, Beatriz Pagés y Javier Lozano dijo: "Ricardo va a estar del lado correcto de la historia y él sabe que el lado correcto es donde estamos todos nosotros".

También el PAN y el PRD le han abierto las puertas. "Si Monreal se quiere sumar, será bienvenido. La suma es necesaria", dijo el panista Marko Cortés a Reforma, diario al cual Zambrano se pronunció en el mismo sentido: "Le hemos dicho que para el PRD es una carta que valora y puede poner sobre la mesa como una de las propuestas de candidatura presidencial para 2024?.

Ya Monreal ha reconocido su amistad tanto con Moreno Cárdenas como con Jesús Zambrano y Dante Delgado, como lo ha hecho con sus diferencias cada vez más crecientes al interior de Morena, partido cuya permanencia definirá en las próximas semanas.