Desde hacer un podcast hasta organizar un cabildo, contenidos de Libros de Texto Gratuito

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Esta semana la página de internet "Docentes al día" filtró los nuevos libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuye en las escuelas de educación básica.

Fuentes del magisterio fueron consultadas sobre la veracidad de los libros, quienes confirmaron que son los ejemplares oficiales que se usarán en el ciclo escolar 2023-2024.

----Estos son los 5 libros de texto para Primaria

De acuerdo con la página de internet, los seis grados de Primaria contarán con cinco libros que llevan como título:

*Múltiples lenguajes

*Nuestros saberes

*Proyectos de Aula

*Proyectos escolares

*Proyectos comunitarios.

Cada uno de ellos abordará los campos formativos expuestos en el Plan de Estudios de la SEP para el próximo ciclo escolar: Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, De los humano a lo comunitario y Ética, naturaleza y sociedades.

Además, como ejes articuladores tendrán la inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas.

Algo que también proponen los libros en varias de sus actividades es la realización de asambleas participativas y campañas informativas.

----Contenidos de los libros de texto para tercero de primaria

Múltiples lenguajes

El libro de 255 páginas consta de diversas lecturas que van desde los mitos, leyendas, poemas, cuentos, historias, hasta textos matemáticos y científicos con lenguaje de acuerdo con la edad del alumno.

Algunos de los temas que retoma son el origen de la escritura en México, los derechos de las y los niños, la pandemia por Covid-19, tradiciones mexicanas, las emociones y el cuidado del medio ambiente.

Nuestros saberes

En este ejemplar, se recopilan diversas disciplinas como español, matemáticas, ciencias naturales, así como cívica y ética, materias que se manejaban anteriormente.

Entre los temas que incluye el libro están: qué es y cómo hacer una narración, el diálogo para llegar a acuerdos, la importancia de los signos de puntuación, diversidad lingüística, sistema locomotor, fracciones, sistema reproductor humano, prevención del abuso en niñas, niños y adolescentes, ecosistema, figuras geométricas, fases lunares, discriminación, desigualdad de género, entre otros.

Proyectos de Aula

A través de actividades dentro y fuera del aula, las y los alumnos pondrán en práctica lo aprendido a través de la narración, exposiciones, investigaciones, la elaboración de algún collage e incluso la creación de carteles.

Con ello conocerán qué son los estereotipos de género, costumbres y tradiciones, familias diversas, manejo de la basura, cuidado del medio ambiente, hábitos alimenticios, las diferencias y similitudes de los órganos sexuales entre niñas y niños, autocuidado, entre otros.

Proyectos Escolares

Realizar una revista de divulgación científica, escribir un poema, una canción, un guion de teatro e incluso hacer un refrigerador casero, así como diseñar un carro y un recipiente aislante térmico, son algunas de las actividades que plantea el libro de texto.

Uno de los proyectos tiene el objetivo de que aprendan cómo planificar gastos a partir de identificar previamente alguna mejora dentro de la escuela.

También busca que conozcan la diversidad lingüística como la lengua de señas y los diferentes lenguajes originarios del país.

Otro de los proyectos invita a la elaboración de un "muro de agua" con el fin de que los estudiantes aprendan sobre la captación de agua de lluvia.

Proyectos comunitarios

A través de exposiciones, la organización de foros y asambleas escolares, la elaboración de una escultura y carteles los alumnos se acerquen y conozcan la historia de su comunidad, con la asistencia del docente e integrantes de su familia o localidad.

Algunos de los proyectos planteados es enseñar qué es y cómo hacer un ecoladrillo para la realización de bancas, macetas o cercas.

Otra actividad es que los estudiantes hagan una representación de las "transformaciones" que ha tenido la participación de las personas en los procesos de elección y asignación de representantes en el país.

También un apartado propone organizar un ciclo de conferencias para difundir conocimientos, formas de organización y prácticas culturales de su comunidad.

----Contenidos de los libros de texto para cuarto de primaria

Múltiples lenguajes

Como los libros de grados anteriores, este ejemplar se caracteriza por contener diversos tipos de texto sobre animales, lugares del país, famosos pintores como Leonardo Da Vinci, sobre matemáticas, el cambio climático, artistas como la fotógrafa Tina Modotti, tradiciones y costumbres, etc.

En una de sus lecturas destaca a mujeres en el deporte y su participación en las olimpiadas.

Nuestros saberes

Como se ha mencionado, este libro recolecta variados temas de las diferentes disciplinas, como español, matemáticas, conceptos de ciencias naturales, geografía, historia y cívica y ética, materias que eran manejadas por separado en ciclos escolares anteriores.

El ejemplar inicia con varios temas sobre español como los tiempos verbales, verbos en infinitivo e imperativo, tipos de texto, género gramatical, el resumen, signos de puntuación, la rima, el teatro, el cuento, etc.

En uno de sus apartados se puede encontrar lo que es una "fake news".

Páginas más adelante explora temas de ciencias naturales como el sistema digestivo, el desarrollo biológico humano, sistemas sexuales, cambios emocionales y físicos, salud sexual, la contaminación, ecosistemas, etc.

Respecto a temas matemáticos maneja las figuras geométricas, el registro de datos y su representación en gráficas, ángulos, plano cartesiano, valor posicional de cifras, fracciones y su equivalencia.

Sobre geografía e historia se enseña sobre los movimientos de la tierra, las estaciones del año, el ciclo lunar, tipos de eclipses, los mapas, desastres naturales, la llegada de Cristóbal Colón a América, la caída de Tenochtitlán y el Virreinato.

En cuanto a temas relacionados a cívica y ética están: qué es la discriminación, derechos humanos, tipos de maltrato y violencia infantil, toma de decisiones, cultura capitalista, consumo, democracia participativa, convivencia e identidad cultural.

Proyectos de Aula

En comunidad dentro del aula y con la guía del docente los estudiantes tendrán que elaborar varios proyectos relacionados con problemáticas de la vida cotidiana.

Realizar un boletín informativo, un fotograma, una libreta de canciones y poemas, un cortometraje, modelos del sistema digestivo y reproductivos, son algunos de los proyectos a hacer.

Proyectos escolares

El libro también emplea distintas actividades para los alumnos, los cuales se realizarán dentro de la comunidad escolar y la guía del docente.

Entre los proyectos están la elaboración de una revista escolar, una libreta artesanal, un stop motion o una televisión de cartón, un prototipo de desalinizador, un calendario lunar, una exposición museográfica, entre otros.

Proyectos comunitarios

El libro tiene como objetivo acercar a las y los alumnos a su comunidad reconociendo los cambios que ha tenido e indagar en sus costumbres y tradiciones a través de distintas actividades.

Algunas de las actividades a realizar serán la realización de un podcast, un guion teatral, un jardín comestible, un prototipo de filtro de trampa de grasa, una composta y organizar una sesión de cabildo.