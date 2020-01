Desde hoy miércoles, no más bolsas de plástico en la CDMX

Hoy miércoles entran en vigor en la Ciudad de México nuevas reformas a la Ley de Residuos Sólidos, que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables.

"No se va a permitir que se comercialice ni que se distribuya ni que se le entregue al consumidor una bolsa de plástico desechable, llámese un sitio de venta como papelería, zapatería, tienda departamental, por eso el principal vigilante será el consumidor, quien verá que no se entreguen y, sobre todo, que no aceptará este tipo de bolsas", aseguró Andrée Lilian Guigue Pérez, directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

"Lo más importante para nosotros es tener una mejor ciudad y un mejor planeta, en esa lógica haremos todo lo que esté en nuestras manos. Estamos apostándole todo y estamos muy contentos porque creemos que este 1º de enero vamos a dar un ejemplo al mundo, que no se lo espera de la Ciudad de México".

Guigue Pérez recordó que en la Ciudad de México se generan alrededor de 13 mil toneladas de basura diarias, de las cuales 8 mil 600 toneladas son enviadas a rellenos sanitarios y sólo mil 900 toneladas se van al reciclaje.

Ante estas cifras, la directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental dijo que sostuvieron reuniones y encuentros con representantes de la industria para abordar esta problemática y posibles soluciones, lo que derivó en esta prohibición.

Explicó que el principal objetivo es lograr un consumo responsable, para que las y los capitalinos sean cada vez más conscientes y dejen de usar plásticos para no generar contaminación a la ciudad y al planeta.

"Queremos ser muy claros, sobre todo con el consumidor, que es quien va a permitir o no que se le entreguen este tipo de bolsas. No importa si es biodegradable, ya que al ser desechable sigue siendo un plástico que podría tardar 300, 500 años o 100 años en degradarse, dependiendo el tipo de material", detalló.

Detalló que Sedema ha trabajado con la industria del plástico en la ciudad desde enero de 2018 para identificar cuáles iban a ser los pasos para la transición a esta nueva forma de consumo, "y una de las cosas que queremos dejar en claro es que la bolsa biodegradable tampoco se va a permitir", sostuvo.

Guigue Pérez aclaró que las únicas bolsas que se permitirán serán las compostables.

"Es importante que la gente sepa que sí habrá bolsitas por cuestión de salubridad, ya que hay alimentos donde se tiene contacto directo, como sucede con las carnes frías. Llegamos y compramos medio kilo de jamón, lo envuelven en un plástico... y ese tipo de plástico está permitido por un asunto de salubridad e higiene".

Sin embargo, recomendó a la ciudadanía a que lleve su recipiente cuando haga la compra de alimentos perecederos para que el uso del plástico sea menos.

Recordó que en años pasados hubo un intento por retirar estas bolsas pero no se logró porque la industria se impuso y el consumidor no se comprometió.

Por ello, pidió a la ciudadanía entablar un acuerdo para denunciar a aquellos establecimientos que no cumplan con la norma.

"Hay inspectores en la Secretaría del Medio Ambiente, pero quien más nos dice las cosas que están pasando en la ciudad es la gente. La gente nos mantiene enterados de todo porque no tendríamos capacidad nunca para tener vigilantes o inspectores en toda la ciudad, en todos los puntos de la capital".

Lilian Guigue señaló que para quien no cumpla con lo dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México habrá sanciones que van de los 42 mil a los 170 mil pesos y aunque aclaró que no se trata de una iniciativa punitiva, aseveró que es necesario que los establecimientos sean cada vez más conscientes, "si queremos de verdad hablar de un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que siguen".