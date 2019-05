Desde jóvenes personas tienen conciencia de su preferencia sexual: Conapred

La titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alejandra Hass, sostuvo que de acuerdo con la encuesta Sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, tuvieron conciencia de su preferencia sexual desde antes de la adolescencia, pero por temor a ser agredidos y discriminados guardan silencio.

"Mientras que la identificación de orientación sexual ocurre durante la adolescencia (38.2%), el momento más relevante para el reconocimiento de la identidad de género es la infancia (39.2%). Esto implica que los primeros ámbitos de socialización, como el hogar y la escuela, son determinantes para construir espacios de aceptación y apoyo", externó.

Alejandra Hass detalló que por temor a sufrir discriminación no expresan su preferencia sexual, hecho que en varias ocasiones los lleva a pensar en el suicidio, "debido a la gran hostilidad social", tan solo 1 de cada 5 lo ha pensado o intentado hacer, particularmente, personas transgénero.

"Estos pensamientos como el suicidio, no es por ser transgénero, lesbiana, bisexual o gay, es por el entorno discriminatorio, por eso no debería ocurrir la discriminación", expresó en conferencia.