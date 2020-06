Desde la "Mañanera" se politiza la seguridad en Guanajuato: Diego Sinhue

Sobre la liberación de la madre, la hermana y la prima de José Antonio Yepez Ortiz, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que la Fiscalía General de la República "debió atraer el caso, pero no sucedió" y aclaró que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) "actuó de manera coadyuvante al operativo"

En una serie de mensajes publicado en Twitter, el mandatario estatal señaló que desde la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador "se politiza la seguridad en #GTO, acláremos las cosas, el fiscal de #GTO fue ratificado por el poder legislativo en el @CongresoGto. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo".

Indicó que en Guanajuato "hemos decidido actuar y desde el ámbito de nuestra competencia sí combatir al crimen con una positiva coordinación" con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Sin embargo, agregó, la liberación de "presuntos criminales relacionados a la delincuencia organizada, es señal de que esta decisión no se comparte en todos los órganos del Gobierno Federal", y pidió a la Fiscalía General de la República que instale en Guanajuato Ministerios Públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) "para la integración de carpetas de investigación del orden federal en nuestro Estado".

El domingo, María Eva "N", mamá de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, fue dejada en libertad por falta de pruebas. La jueza del caso decretó la no vinculación a proceso de la señora y cuatro personas más detenidas el pasado 20 de junio en San Isidro Elguera, Celaya, acusados de narcomenudeo.

Con su liberación no quedan actualmente personas detenidas del operativo realizado la semana pasada contra presuntos miembros del CSRL.