“Desde la primaria sufría bullying”

TEOTIHUACÁN, Méx.- Norma Lizbeth, la niña de 14 años que murió el lunes pasado debido a las lesiones que le provocó otra de sus compañeras de escuela durante una pelea que tuvieron, anhelaba cumplir 15 años y después estudiar para ser enfermera.

“Sí, yo conocí a Norma Lizbeth desde tercero de primaria, era una de mis amigas, realmente desde la primaria sufría mucho bullying por su color, era algo feo y ella me contaba que quería ser enfermera, desde que iba conmigo, pues yo le di mi mano, pues era una de mis mejores amigas en la primaria, lamentablemente me cambiaron de año, fue conmigo nada más tercero y cuarto y de ahí ya no volví a saber nada de ella”, contó una de sus compañeras.

Norma Lizbeth sufrió agresiones, humillaciones y maltratos desde que era más pequeña, recuerdan algunas de las pocas amigas que tuvo.

“Me contaba lo que le hacían. Una vez, en una ocasión, me parece, fueron al baño, igual trataron de golpearla, de hecho, no pasó nada, no pasó a más, solamente la habían amenazado de que se había ido a acusar con unos profes. De que sí decía que la iban a golpear, o algo así, sin embargo, me lo dijo, pero obviamente no pasó a más, no le hicieron nada”, contó.

La muerte de Norma Lizbeth conmocionó a la comunidad Nueva Evangelista, donde vivía, al igual que las poblaciones cercanas del Valle de Teotihuacán.

“La asesinaron, a una niña de 14 años con sueños y metas, aun con mucha vida por delante, desafortunadamente le arrebataron la vida por cuestiones de bullying, la golpearon incluso con piedras, hubo muchos estudiantes partícipes que en vez de ayudar solamente grabaron y se burlaron, la directora y algunas autoridades escolares, inclusive maestros conocían la situación de esta niña”.