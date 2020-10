Desde Vicente Fox, Televisa, TV Azteca y revistas se llevaron millones de publicidad para prevenir violencia de género

La batalla en contra de la violencia de género, a través de campañas televisivas, le ha dejado ganancias de más de 200 millones de pesos a Televisa y TV Azteca, en dos décadas de funcionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La cifra se parece al costo del mantenimiento del avión presidencial durante un año o al monto desviado por el exgobernador Javier Duarte en Veracruz.

La mayor parte de este pastel se lo llevó Televisa con 128 millones 128 mil 541 pesos. Ello, porque las campañas no sólo se difundieron en la televisora; sino también en sus publicaciones TVyNovelas, Tú y Novedades.

Además, Creatividad y Espectáculos (CREA), filial de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), también de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, estuvo a cargo de la organización de actos oficiales del Inmujeres, tanto en el Gobierno de Peña Nieto, como en el de AMLO.

TV Azteca, por su parte, consiguió 75 millones 370 mil 428 pesos, monto del cual, el 95 por ciento provino del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En cuanto a datos abiertos, los del Gobierno de Vicente Fox son muy pobres. En el Portal de Obligaciones y Transparencia, el archivo donde debieron quedar, aparecen dos contratos para Televisa por tres millones 988 mil 560 pesos y uno para TV Azteca por "transmisión de spots" por 16 millones 247 mil 595 pesos; de modo que la cifra total de ganancias para las televisoras puede ser mayor.

SinEmbargo realizó una inmersión en los contratos del Inmujeres a través de su historia para conocer cuánto y de qué manera se gastó en la difusión del mensaje en contra de la violencia machista. Televisa y TV Azteca han sido las ventanas de las campañas diseñadas para este objetivo. Si bien en el otorgamiento de contratos hay un pico en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ambas televisoras aún se encuentran en la lista de proveedores de la presente administración.

Los despliegues han llevado títulos como "Las mujeres movemos a México. Versión, Igualdad", "Prevención del Embarazo No Planeado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes, es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro", "25 de noviembre, combate a la violencia de género", "En busca de la igualdad", "Por tus Derechos 3", o "Derecho a la Igualdad, versión: Igualdad Día a Día".

El Inmujeres fue constituido en 2001, en el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), como respuesta a la discriminación y violencia en contra de las mujeres que desde esa época -así se reconoció- habían alcanzado el horror. Se conformó como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica y gestión.

Su mandato legal fue crear políticas públicas para garantizar la perspectiva de género en la vida pública y social del país. Una de las tareas que el instituto planteó para alcanzar su objetivo fueron las campañas en televisión. Pero, la paradoja se impuso. El destino de esos despliegues fueron las mismas reproductoras de historias en las que la mujer tenía un rol de sometimiento.

La Colectiva, una agrupación feminista que acepta brindar su análisis a través de la voz unánime de sus integrantes, expone: "Es evidente que en México, como en el resto del mundo, la televisión ha reforzado estereotipos de género. Investigaciones académicas así lo han determinado, por ejemplo, para el caso de las telenovelas mexicanas, que presentan a mujeres en roles pasivos, sexualizadas y cosificadas, de manera que no reflejan la realidad de la mujer mexicana. Igualmente, en los espacios noticiosos, está documentado que las televisoras (y también la prensa) fallan en presentar la violencia de género como un problema estructural y suelen contar las historias de manera episódica".

Carolina Pacheco, especialista en violencia de género en el Laboratorio feminista de derechos digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abunda ante este mismo hecho. "Son dos caras de la misma moneda; es decir, el mercado. Por un lado, la televisora vive de la publicidad y por otro lado vive de la audiencia. Entonces va a vender roles y estereotipos porque ellos argumentan que eso es lo que vende. Ambas caras son exactamente lo mismo. De lo que se trata es de alimentar el mercado de contenidos de medios de comunicación sin ninguna consideración ética y sin ninguna perspectiva de género", expone.

Para La Colectiva, "le toca a Inmujeres analizar cuál es el canal con el que sus campañas pueden tener el impacto que buscan. En otros países la televisión pública juega un papel muy importante en la difusión de estos contenidos. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, la BBC ha anunciado cambios significativos para apoyar a la población: programas dedicados a la salud, programas con consejos para sobrellevar la cuarentena, misas virtuales para que la gente no tenga que salir de casa etcétera. En México no tenemos eso. Nuestra televisión pública no está ahí y por lo tanto no puede tener el mismo impacto que la BBC en la atención de problemas que afectan a todos. Esa es otra discusión que debemos tener".

Si se toman en cuenta las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las campañas a través de la televisión no han tenido impacto en el presente. Por lo menos 489 mujeres fueron asesinadas de enero a junio de 2020, lo que representó un aumento de 9.2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto significa que 10 son asesinadas cada día.

En este índice hay que considerar que se trata de la información reportada por las fiscalías estatales y no todos los asesinatos de mujeres fueron considerados como feminicidios.

De cualquier forma, los 10 estados donde se registraron más feminicidios y homicidios dolosos de mujeres fueron Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Michoacán.

TELEVISA CONTINÚA COMO PROVEEDORA

En lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de los contratos más grandes que el Inmujeres ha otorgado fue para Creatividad y Espectáculos (CREA), filial de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) de Televisa, por dos millones 586 mil 206 pesos, para un "servicio integral para la organización de eventos oficiales".

Así, la organización del evento "Acuerdo por la Igualdad" durante el cual, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en su Gobierno no habría machismo y firmó un texto de seis puntos por la igualdad de derechos y oportunidades, fue organizado por CREA de Televisa, en noviembre de 2019.

Se trata de una las empresas más beneficiada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con dos mil 870 millones de pesos, así como de la administración de Rafael Moreno Valle (fallecido), de 2011 a 2017, en Puebla, con casi 157 millones de pesos. Estos datos, según los contratos registrados en Compranet y documentos desclasificados por la presente administración de Luis Miguel Barbosa Huerta en ese estado.

En la administración de López Obrador, el de CREA no es el único contrato que Televisa adquirió gracias a la problemática de las mujeres. En publicidad oficial, con la campaña "Derecho a la Igualdad, Versión: Igualdad Día a Día", el Inmujeres gastó seis millones 441 mil 546 pesos en 42 contratos, monto del cual, la televisora de Emilio Azcárraga Jean se llevó 209 mil 272 pesos con 70 centavos.

Los Estudios Azteca de TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, por su parte, tuvieron dos contratos para difundir esta campaña que sumaron 273 mil 569 pesos.