Desechan amparo de Carlos Ahumada contra extradición a México

Un tribunal federal confirmó la decisión de desechar el amparo promovido por Carlos Ahumada Kurtz contra su extradición a México.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal declaró infundado el recurso de queja que tramitó Ahumada Kurtz contra el desechamiento dictado por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en la materia.

"De un análisis integral del contenido de la demanda se precisa que el acto reclamado es la petición formal de extradición, el cual se estima que no se trata de un acto que afecte de manera inmediata los derechos sustantivos impetrante, por lo que se actualiza la causal de improcedencia", señaló el juez que desechó la demanda.

La extradición fue solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Argentina según una orden de aprehensión emitida en su contra desde el 23 de marzo de 2017 por defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.

Al confirmar el desechamiento, los magistrados señalaron que la petición de extradición no afecta de manera inmediata y directa de Carlos Ahumada por tratarse de un mero trámite.

Ahumada fue detenido el pasado 16 de agosto en el aeropuerto Aeroparque Metropolitano "Jorge Newbery" de Buenos Aires, donde permaneció unas horas.

Según las investigaciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que Carlos Ahumada obtuvo ingresos por 5 millones 637 mil 952 pesos en el año 2012, de los cuales no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que ascendía a un millón 647 mil 236 pesos.