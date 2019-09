Desechan pruebas de la madre de Lozoya para obtener amparo

Un juez federal desechó las pruebas que ofreció Gilda Margarita Austin y Solís, mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el amparo con el que busca protegerse de la orden de aprehensión emitida en su contra por "lavado" de dinero y asociación delictuosa.

El juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México dictó un acuerdo en el que desestimó las pruebas que Gilda Margarita Austin y Solís acompañó a su ampliación de demanda en el juicio de garantías que tramitó para evitar ser aprehendida por el caso Odebrecht.

Además, aplazó el dictado de resolución en el amparo para el próximo 14 de octubre por lo que la suspensión que le fue concedida en el juicio permanece vigente.

Dicha suspensión consiste en que, cuando la mamá de Emilio Lozoya regrese a México, deberá comparecer ante el Juez Primero de Distrito de Amparo para que dicho funcionario determine si puede o no ser detenida.

Gilda Margarita Austin y Solís fue detenida el pasado 24 de julio por agentes de la Policía de Alemania adscritos a Interpol, cuando se encontraba de vacaciones en la isla de Juist, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por un juez de control del Reclusorio Norte por "lavado" de dinero y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.

Se le vinculó con dicho caso porque, según la Fiscalía General de la República (FGR), el 22 de noviembre de 2012 recibió de la empresa Tochos Holdigns Limited, ligada a su familia, 185 mil dólares en una cuenta de BBVA Bancomer de la que el único beneficiario es el ex director de Pemex.

La FGR afirma que dicho dinero fue utilizado por Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, para comparar una casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, en un millón 900 mil dólares y que los recursos forman parte de los 10.5 millones de dólares que la Constructora Brasileña Odebrecht supuestamente entregó al ex director de Pemex como "pago" a cambio de contratos con la petrolera.