Desempeño deficiente de la SEP en reconstrucción de escuelas: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo un desempeño "deficiente" en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas del nivel básico afectadas por los sismos de 2017 debido a que desconoció el avance de los resultados en la cobertura de atención de las afectaciones en los 19 mil 194 planteles educativos dañados por los sismos.

Al presentar los datos de la primera entrega de la cuenta pública de 2018, la ASF detalló que la SEP no acreditó la información que evidenciara la conclusión de las obras en las 15 mil 911 escuelas que fueron apoyadas mediante el FONDEN y el Programa de la Reforma Educativa ni el número de planteles que fueron atendidos mediante la cobranza de las pólizas de seguro.

"No validó la información respecto de la evaluación de los daños en 5 mil 10 planteles apoyados mediante el FONDEN; no acreditó los dictámenes que evidenciaran los daños en las 10 mil 901 escuelas apoyadas con el Programa de la Reforma Educativa, lo que denotó la falta de criterios para determinar los recursos económicos que serían necesarios para la atención de las escuelas afectadas; careció de la evidencia documental que comprobara la viabilidad de los diagnósticos para la cuantificación de los daños que se atenderían con el FONDEN y con el Programa de la Reforma Educativa lo que no dio certeza de que las obras contaran con el sustento técnico que acreditara su inclusión".

La ASF consideró que la SEP careció de información confiable y de calidad sobre la gestión de recursos para atender las afectaciones, y no acreditó el seguimiento de las obras desarrolladas.

"Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la SEP analice las deficiencias detectadas, proponga cambios dirigidos a fortalecer su participación en los protocolos de atención ante la presencia de daños ocasionados a la infraestructura física educativa ante la presencia de desastres naturales".