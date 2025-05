Deserción escolar, al alza pese a becas

Ciudad de México.- A pesar de que el gobierno federal otorga la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez a estudiantes de educación media superior (mil 900 pesos bimestrales), el abandono escolar en este nivel educativo va al alza.

Datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) indican que la tasa de abandono pasó de 10.2% en el ciclo escolar 2021-2022 a 11.2% en 2023-2024.

Natalia Ramos, académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), refiere que los apoyos económicos que se entregan a los estudiantes de bachillerato están cumpliendo en parte tener un impacto en las decisiones de los jóvenes de abandonar o no la escuela. Pero la literatura misma evidencia que el fenómeno del abandono escolar tiene diferentes facetas y no solamente se refiere a lo socioeconómico”.

“No existen estrategias que les permitan a los jóvenes corregir esos rezagos en aprendizajes. Vivimos en el mundo del ‘yo pasé al siguiente año simulando, porque no aprendí lo que tenía que aprender y no me reprobaron’. Esos jóvenes cuando llegan a la preparatoria no tienen el mínimo de comprensión lectora o de matemáticas y, por lo tanto, se frustran y sienten que la escuela no es para ellos y tiran la toalla”.

