Deserción escolar por pandemia, entre 2% y 3.5%: SEP

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez informó que hasta el momento se tiene registrado de 3.5% a 2% de deserción escolar.

Las causas, dijo son por la pandemia: "algunos casos son porque lamentablemente perdieron a alguno de sus padres y no han podido volver, otros casos son porque sus padres han decidido que los niños pierdan el año".

Esta cifra, señaló equivale a cerca de un millón de alumnos que no volvieron a sus clases principalmente de media superior; sin embargo, dijo que otro millón de alumnos fueron los que regresaron a las aulas en la nueva normalidad.

Añadió que al momento solo hay un caso confirmado de Covid-19 en el regreso a clases, además de dos casos sospechosos en un colegio privado.

Señaló que los casos no han sido parte de un brote en la escuela, sino por contacto directo con algún enfermo fuera de las aulas.

Durante un recorrido en un preescolar al sur de la ciudad, agradeció a los padres de familia por el apoyo que han mostrado al acudir a las instancias a realizar labores de limpieza.