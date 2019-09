Desestima Mario Delgado reglas de piso parejo para contienda de Morena

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, desestimó las reglas de piso parejo emitidas la víspera para ir a la contienda interna por la dirigencia morenista y dejó entrever que no solicitará licencia como legislador en octubre, como estableció el órgano de justicia partidista.

Ese requisito no está previsto en las normas morenistas. "Voy a respetar el estatuto de mi partido siempre", dijo.

En entrevista en San Lázaro, Delgado aseguró que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena (CNHyJ) no puede poner "más requisitos de los que señala el estatuto" que indica que no se puede ser simultáneamente dirigente partidista y ocupar un cargo, sea en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo.

La víspera, la CNHyJ expidió reglas de piso parejo para el proceso interno de elección de dirigentes municipales, estatales y nacionales, y estableció que en aras de la equidad en la contienda, quienes aspiren a una dirigencia, tendrán que solicitar licencia al cargo de elección popular, público o de liderazgo que hoy ocupan.

Esta licencia o renuncia deberá ser presentada "hasta el momento de su postulación en el Congreso Distrital correspondiente" y los 300 congresos distritales morenistas serán entre el 12 y 27 de octubre.

El correspondiente a Delgado Carrillo será el domingo 20 de octubre; sin embargo, el diputado dejó entrever que ese es un requisito adicional al estatuto que no le obliga, pues la única exigencia es no ocupar dos cargos simultáneamente; es decir, la separación del cargo (en su caso) podría ser hasta el 24 de noviembre, fecha en que el III Congreso Nacional de Morena elegirá nueva dirigencia nacional.

"No puede poner la Comisión más requisitos de los que señala el Estatuto, no se puede ser dirigente partidista y ocupar un cargo sea en el poder legislativo o en el poder ejecutivo. Entonces en el momento en el que eres seleccionado dirigente si tienes que retirarte del cargo que estés ocupando", dijo.

Aunque minimizó las reglas, dijo que no acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnarlas.