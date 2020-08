Desmantelar redes de corrupción, propone Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) propuso "identificar y desmantelar las redes de poder que permiten y solapan la corrupción, como mecanismo de financiamiento electoral, o para el reparto de favores y contratos e, incluso, convertirse en formas de gobernar".

Gálvez Ruiz rindió su segundo informe de labores legislativas, en forma virtual, debido a la pandemia, en una reunión en la que participaron, entre otras personalidades, la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), el coordinador de la bancada panista, Mauricio Kuri González, así como el presidente del PAN, Marko Cortés.

Secretaria de la Comisión Anticorrupción, la senadora Xóchitl Gálvez, dijo que combatir este mal es un compromiso que mantiene y, en ese sentido, ha presentado denuncias sobre diversos casos que han surgido en el actual gobierno federal, ´para que se investiguen y se sancione a los responsables.

"Coincido con el Presidente de la República, la corrupción ha podrido nuestro país y debemos combatirla. Por eso espero que, de cada denuncia por posibles irregularidades en la gestión pública que he presentado, se proceda a investigar, y en su caso, sancionar a quien haya cometido un ilícito".

Afirmó que "un caso como Odebrecht no debe volver a lacerar el andamiaje institucional", y se deben investigar a fondo las redes que lo propiciaron y encubrieron, y en ello, dijo, se incluye al Congreso.

"No basta con revelar videos o filtrar declaraciones, confesiones y acusaciones (por lo que) rechazo tajantemente el uso político y mediático de una denuncia que podría invalidar la acción de la justicia".

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, comentó que la senadora Gálvez Ruiz ha participado en los trabajos de la mayoría de las reformas que ha decretado la Cámara Alta: durante este año --dijo-- se han aprobado ocho reformas a la Constitución, 12 leyes nuevas y 114 modificaciones a leyes".