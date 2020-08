Despedidos, cerca de 30 funcionarios vinculados a García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en lo que va de su administración se han despedido a 30 funcionarios relacionados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Hoy en la mañana volvimos a hacer una revisión de los funcionarios vinculados a García Luna para que no quede nadie. Se han despedido a cerca de 30, pero se volvió a hacer una revisión porque no queremos que haya involucramiento.

"Todos ellos se formaron en el Cisen, son historias negras que se fueron formando todos estos policías, aplaudidos, reconocidos por los medios de información, no por todos, pero eran el ejemplo a seguir, y miren", comentó en conferencia de prensa.

Ayer lunes, en Palacio Nacional el presidente López Obrador señaló que había dado la instrucción a Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que "no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario".

"Porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto".