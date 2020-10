Despiden a ciclistas atropellados en Ecatepec

Alexia Fernanda Ordóñez Mejía, estudiante de 20 años de edad de la Facultad de Ingeniería y quien era integrante de la Asociación de Ciclismo de la UNAM, y su padre, Emilio Ordóñez, fueron despedidos entre aplausos por sus familiares y seres queridos.

Padre e hija murieron la mañana del domingo al ser arrollados por un automóvil cuando circulaban en bicicleta sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 17, en el tramo de Ecatepec.

"El plan era ubicar a un grupo grande [de ciclistas] (...) pero lo que yo tengo entendido es que [ellos] no alcanzaron al grupo porque pues iban ellos dos solos", contó Cynthia Mejía, madre de Alexia Fernanda.

La ciclista realizaba su rutina de preparación y se dirigía a la zona de las Pirámides sobre esa carretera de peaje. En compañía de su padre circulaban en ese tramo cuando fueron embestidos por un auto compacto; los dos murieron en el lugar.

El conductor del vehículo, identificado como Jonathan "N", de 29 años, fue detenido y trasladado al Centro de Justicia de San Cristóbal. Cuando concluyan los peritajes las autoridades determinarán su situación jurídica.

"No encuentro una respuesta sólida por parte del Ministerio Público (...) En lo que yo estoy interesada es en que se haga una investigación bien y que se determinen si este sujeto es culpable o no", dijo la madre de la joven.

"Era muy dedicada, le gustaban mucho los deportes, cualquiera que hacía le entusiasmaba, fuera ciclismo, taekwondo (...) Esta tragedia, pues nos pega a todos", aseguró Giselle Carrera, amiga de Fernanda.

Ciclistas advirtieron a otros atletas que eviten circular por ese tipo de vías porque son muy peligrosas debido a que los automovilistas no respetan.

"No hay palabras suficientes para externar y describir el dolor que nos causa tu partida. Recordaremos por siempre tu buena vibra y la sonrisa que siempre había en tu rostro. Hoy nos duele saber que no estarás, pero buscaremos honrar tu vida y agradecer por las vivencias que pudimos compartir a tu lado. Hasta siempre, Fernanda", escribió la Asociación de Ciclismo de la UNAM en las redes sociales.

También, la Facultad de Ingeniería lamentó la muerte de Fernanda, quien cursaba la carrera de Ingeniería Petrolera.

Padre e hija fueron llevados a Zacatlán de Las Manzanas, Puebla, donde serán sepultados.