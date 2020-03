Despiden a presunto funcionario acosador en la Cámara de Diputados

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, anunció que este jueves fue despedido uno de los funcionarios del Palacio Legislativo de San Lázaro que acosaba mujeres.

Al presentar lineamientos para la institucionalización de la política de igualdad y no discriminación para prevenir y atender actos de violencia, acoso y hostigamiento sexual y laboral, la funcionaria de Cámara de Diputados dijo que era una persona la que tenía varias denuncias y hoy se terminó su contrato.

"El martes pasado hizo un comentario una de las diputadas, que había una persona que estaba girando unas denuncias de acoso, finalmente esas denuncias se siguieron por escrito, se siguieron estos lineamientos puntualmente y esa persona el día de hoy se terminó su contrato, el día de hoy término de trabajar en la Cámara de Diputados", explicó la funcionaria.

Aseguró que no van a tolerar este tipo de comportamientos, pues hay pruebas contundentes de distintas víctimas y por eso se tomó la decisión.

"No vamos a tolerar ese tipo de comportamiento, desde luego tenemos pruebas, pruebas contundentes y hay varías víctimas, es por eso que esa decisión la tomamos muy seguros de lo que estábamos haciendo y por eso este mensaje es muy importante, no vamos a tolerar eso, ni acoso sexual, ni laboral", aseguró Graciela Báez.

Este martes, la diputada Olga Sosa Ruiz de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), reveló ante el pleno de San Lázaro que en el área médica y administrativa de la Cámara de Diputados, hay, al menos, 11 denuncias de acoso sexual contra mujeres.

Sobre esto, el pasado miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), precisó que hasta el momento solamente hay tres denuncias por acoso presentadas ante la Unidad de Género del Palacio Legislativo de San Lázaro.