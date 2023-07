Despiden a Salvador Nava, activista de la comunidad LGBT asesinado en Guerrero

Ciudad de México, 17 jul (EFE).- Con flores, globos y los colores de la comunidad LGBT, familiares y amigos despidieron este lunes en Acapulco, en el sureño estado mexicano de Guerrero, a Ulises Salvador Nava, activista de la comunidad asesinado el domingo en Aguascalientes, en el centro de México -aunque era originario y residente de Acapulco-, por el que pidieron justicia y castigo a los culpables.



"Desafortunadamente y lamentablemente, mentes desquiciadas nos enlutaron y nos lo privaron arteramente de la vida y, claro está, continuaremos con nuestra exigencia de justicia y de castigo a los responsables de este triste e irreparable hecho", dijo el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), José Alfredo Romero.

Nava, quien era jefe del departamento de la diversidad sexual de la Uagro, fue asesinado en el estado de Aguascalientes, lugar al que había asistido para participar en el primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Couta Arcoíris en México.

El hombre fue recordado por docentes, alumnos y familiares como una persona amorosa, humanitaria y defensora de las causas justas, por lo que les sorprende su asesinato, ya que aseguran él solamente buscaba participar como representante del estado de Guerrero en el Congreso al que asistió.

"Él siempre ayudaba a todo el mundo y por eso nos duele que físicamente ya no esté con nosotros. Ulises no está con nosotros por lo que ya no puede darle sentimiento y honrar a los que pudieran ser diferentes para una ciudad imperfecta", comentó el maestro emérito Javier Saldaña Almazán.

Dentro del homenaje, se insistió en que se debe de seguir el legado que Nava Juárez dejó dentro y fuera de la universidad, por lo que se pidió se siga luchando por los derechos de las personas de la comunidad LGBT y también de otros grupos vulnerables.

Maestros y alumnos pidieron que se lleve en alto su nombre, por lo que se pidió pueda ser inscrito en el memorial de las personas destacadas de la institución.

La Universidad Autónoma de Guerrero, en un comunicado, exigió al Gobierno de Aguascalientes justicia y castigo a las responsables, luego de que esto hecho suscitara el pasado sábado, afuera de las instalaciones del Museo Descubre, cuando fue interceptado por un grupo de personas que viajaban a bordo de una motocicleta, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones ocasionándole la muerte.