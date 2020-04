Despliegan a más de 500 agentes federales en el país para seguridad del personal de salud

Al menos 528 agentes del Servicio de Protección Federal fueron desplegados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en 6 hospitales del IMSS y 21 del ISSSTE, en diferentes estados del país, para brindar seguridad a médicos, enfermeras y usuarios, derivado de la contingencia de salud por el Covid-19.

La SSPC informó este viernes que se tiene previsto que los elementos del SPF que están a cargo de la seguridad en sucursales del Banco del Bienestar, se incorporen también a la seguridad en instalaciones del sector salud.

Indicó que el personal designado cuenta con el equipo de protección necesario, así como con capacitación en medidas de prevención de contagios y protocolos ante situaciones de conflictos o crisis, mismas que privilegian el diálogo y la resolución pacífica de conflictos durante estos momentos de emergencia sanitaria.

El titular del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos señaló que al margen se ha agilizado el reclutamiento de 13 mil elementos, mismo que ya está en marcha y continuará hasta diciembre; además, declaró que se está reestructurando la institución y adelgazando su aparato administrativo, a fin de que los agentes actualmente asignados a labores de oficina puedan incorporarse a labores operativas, especialmente durante estos momentos de emergencia sanitaria.

Recordó que los jóvenes con vocación de servicio a México y que deseen pertenecer al SPF ya pueden iniciar el proceso de reclutamiento, mismo que se sigue a través de la vía electrónica, no presencial, a fin de tomar las debidas precauciones para prevenir contagios de Covid-19.

Los interesados deben comunicarse al 800 0077377, (55) 5484 6733 y al (55) 5484 6700. Ext. 68482, 68486 y 68515, mandar un correo electrónico a?spf.reclutamiento@sspc.gob.mx?o llenar su pre registro en?https://www.gob.mx/proteccionfederal.

CNDH avala medidas gubernamentales ante Covid-19

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que las autoridades del sector salud están brindando la atención necesaria en la pandemia del coronavirus (Covid-19), a pesar de que en los últimos días ha recibido quejas por presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con atención médica, prestación de servicios públicos, derechos laborales e incluso reclamos de médicos y enfermeras residentes.

El organismo nacional también aseguró que sí está protegiendo los derechos humanos de los mexicanos durante esta contingencia, luego de que senadoras panistas criticaron que dio por concluida una queja en la que se alegaba que el gobierno no está realizando pruebas de Covid-19 a personas que presentan síntomas.

"Fueron varios los elementos de convicción que le permitieron a la CNDH concluir que las presuntas violaciones a derechos humanos no fueron acreditadas. Esa fue la razón por la que se procedió a la conclusión de la queja, por no existir materia para seguir conociendo del asunto en ella planteado", respondió la CNDH a través de un comunicado.

El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra se defendió diciendo que desde el inicio de la pandemia dispuso guardias de trabajo para continuar prestando sus servicios de manera presencial las 24 horas del día, en línea, por vía telefónica y por una aplicación móvil.

La institución explicó que el expediente de queja CNDH/DGPV/267/2020 fue concluido porque la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud le dio un informe donde explicó los criterios para aplicar pruebas de coronavirus, además de que "no se tenía conocimiento que personas con síntomas y signos compatibles con el coronavirus hubieran sido rechazadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)".

Para concluir la queja la CNDH también revisó documentos, acuerdos, avisos, protocolos e hizo una investigación exhaustiva en la cual confirmó que el sector salud mexicano está en comunicación y colabora con la Organización Mundial de la Salud-

Sin embargo, este trabajo fue el que hace dos días criticaron Kenia López Rabadán y Mariana Gómez del Campo, senadoras del Partido Acción Nacional (PAN).

"Nuestra institución protectora de derechos humanos básicamente se limitó a solicitar un informe burocrático a la Secretaría de Salud y no a realizar un estudio profundo y técnico de las cuestiones planteadas y los derechos vulnerados, lo cual es lamentable, ya que la CNDH se muestra omisa, paralizada y peor aún, se vuelve cómplice del Ejecutivo federal", señalaron las panistas en un comunicado.

Las legisladoras buscaban con su queja que la CNDH emitiera una recomendación por la falta de aplicación de pruebas y también medidas cautelares para revertir esta situación.