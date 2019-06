Despliegue militar genera "ambiente de guerra" en las fronteras: ONG

El despliegue militar de Estados Unidos genera un "ambiente de guerra" contra la migración en la frontera con México, cuyo escenario se replica en el sur con el reforzado escudo de seguridad castrense y de la Guardia Nacional (GN), aseguró el director de la Red por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas, Fernando García.

El activista abundó que "la militarización" en la frontera de México con Guatemala es una "calca" de la situación en la frontera norte. El mensaje es que los migrantes son "una amenaza para la seguridad nacional", sostuvo.

Fernando García llegó a Tapachula a documentar las condiciones de la migración, tras el refuerzo de la seguridad en la región con la incorporación gradual de elementos de la G. N., luego del acuerdo de México y Estados Unidos que finalizó los amagos de cobros arancelarios.

En esa ciudad fronteriza dijo que la organización que encabeza, posee información de fuentes de Estados Unidos sobre "oficiales de la Patrulla Fronteriza que están en Chiapas asesorando y entrenando a policías en esta nueva estrategia de seguridad y contención en la frontera sur".

"No sabemos - enfatizó - cuántos son, pero hay presencia como la hay de la DEA en México y de otras agencias norteamericanas, de una u otra forma para asesorar, y lo que le van a enseñar es la cara de la represión migratoria y no otra cosa". Es decir, la violación a derechos humanos porque ésa es la política actual de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, detalló.

Durante su itinerario de varios días en la región, el activista acudió a municipios fronterizos y albergues. Viajó por carreteras para confirmar la presencia policiaca.

"Observamos que el despliegue la Guardia Nacional ha sido gradual, no masivo; vimos que sí hay movimiento de militares, pero no se ve despliegue en El Suchiate", el río que separa a México de Guatemala.

Según Fernando García cuando se enteraron del acuerdo entre México y Estados Unidos determinaron viajar a la frontera sur. "Interpretamos que el presidente Trump presionó a Andrés Manuel López Obrador para implementar políticas migratorias en México, iguales a las que tiene EU", comentó.

El director de la Red por los Derechos Humanos, que desde hace más de dos décadas defiende a migrantes en el norte del país, agregó que se plantea que la política en la frontera Estados Unidos-México sea un espejo en la frontera México-Guatemala. Es decir, "una calca", enfatizó.

"Cuando se utiliza al Ejército se está llegando a un nivel de guerra. Eso fue lo sorprendente para nosotros, que México en este proceso de cambio de la Cuarta Transformación ,despliegue una política de contención".

Enseguida Fernando García aseveró que "la militarización de la frontera México-Estados Unidos no tiene precedentes.

Se tienen más de 23 mil agentes de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la línea", y un despliegue de casi cinco mil militares del Ejército, aunado a tres mil guardias estatales de Texas y otros estados, puntualizó.