Después de 48 horas de sismo, atienden a heridos en Oaxaca

La madrugada de este jueves, casi 48 horas después del sismo de 7.4 grados que golpeó los costas de Oaxaca, y luego de varios intentos, al menos cinco personas que resultaron heridas por desgajamiento de cerros y derrumbes en viviendas llegaron al Hospital General Aurelio Valdivieso de la capital, luego de las complicaciones para su traslado, informó el Gobierno del estado.

De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, que llegó a la zona desde el miércoles, estas personas originarias de la agencia Santa Catarina Xanaguia, no habían podido ser trasladados a un centro médico debido a las condiciones de los caminos dañados y el clima.

Entre los heridos de Xanaguía se encuentran dos personas graves, que presentan fracturas en cadera y otras partes del cuerpo, de acuerdo con autoridades municipales.

"El secretario de Salud, Donato Casas, nos informó que el puente aéreo, la ambulancia área ya se traslada a la población. Hay dos compañeros muy graves. El problema es que ayer (martes) no pudo aterrizar por el mal clima. Estamos presionando al gobierno para que nos ayuden a trasladar a estas personas a un hospital de Oaxaca", dijo este miércoles Abel Ramos Ruiz, dirigente de la Coordinadora de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS).

Son cinco los municipios con las mayores afectaciones: San Marcial Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, Santiago Xanica y San Francisco Ozolotepec, así como otras pequeñas comunidades, localidades y agencias de la región.

Como la ayuda ha llegado a cuentagotas a la zona, las autoridades informaron que aún no terminan los trabajos, por lo que aún podría aumentar el número de personas muertas y heridas.

"Siguen en aumento los daños en las viviendas pues la comunicación ha sido compleja en varias agencias y municipios, no se cuenta con energía eléctrica, las lluvias azotan la región y con esto más deslaves en los camino", señalaron. ?Murat encabeza brigada en la zona

Ante la magnitud de los daños en esta microrregión indígena, habitada por el pueblo zapoteca, el gobernador Alejandro Murat encabeza una brigada de Protección Civil que en estos momentos se traslada hacia la zona de los Ozolotepec, en la región de la Sierra Sur.

La brigada llegará al municipio de San Juan Ozolotepec para atender a los habitantes de comunidades como Santo Domingo Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santa Catarina Xanaguia y San Juan Guivini, las cuales se encuentran entre las que registran el mayor número de afectaciones ocasionadas por el sismo.

"El objetivo es conocer de primera mano los daños ocasionados en la infraestructura de caminos, vivienda y de salud. Así como visitar a las familias afectadas y a aquellas que padecieron la pérdida de seres queridos, toda vez que en esta zona fueron cinco los decesos registrados, lo que representa la mitad del total en el estado", informó en un comunicado el Gobierno de Oaxaca.

Debido a las dificultades de acceso y a las condiciones climatológicas, el traslado se realiza vía terrestre en vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Acompañan al gobernador, el comandante de la 8va Región Militar, General Juan Arturo Cordero; el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Antonio Amaro Cancino; el titular de la Secretaría de las Infraestructuras, Javier Lazcano Vargas; así como personal del DIF.

Hasta el último corte, en toda la entidad el sismo dejó 10 muertos y 21 heridos; más de 5 mil viviendas con daños en 125 municipios; más de 100 escuelas y 101 monumentos históricos afectados; y el colapso del sistema de drenaje en tres municipios y el del agua en Huatulco, donde se localizó el epicentro.