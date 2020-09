Después de 512 días, encuentran en un tambo el cadáver de un hombre desaparecido en Toluca

Tras 512 días de búsqueda, la familia de Edgar Villalva, dio con su paradero. El joven de 40 años reportado como desaparecido el 22 de abril del 2019 fue localizado sin vida el 17 de septiembre pasado dentro de un tambo en la Laguna de las Ciénegas, a un costado de la autopista Lerma-Tenango del Valle.

Su hermana Bibiana confirmó que son de Edgar los restos hallados el jueves por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional, dijo que lo identificaron físicamente, por lo que esperan recibir el cuerpo en estos días, para después realizar una ceremonia en su honor.

En entrevista reconoció que fueron dichas instancias quienes dieron con el paradero de su hermano, derivado del trabajo y la investigación que realizó la familia por su cuenta, toda vez que acusó, por parte de la Fiscalía de Justicia mexiquense sólo hubo "muchos días perdidos, dilación, corrupción, protección y tráfico de influencias. Pero la familia no pasó un solo día sin hacer algo por encontrarlo".

"Nuestro dolor es infinitamente desgarrador y pedimos por favor que lo recordemos como lo que siempre fue, un guerrero, una alma libre, un ser de luz y que no se publique el cómo se encontró, por salud emocional de un padre, de tres hijas de sus hermanos, sobrinos y amigos que lo amamos y lo queremos tener siempre con la imagen de una sonrisa que robaba corazones", resaltó.

Por su parte, la Cobupem dio a conocer que tras realizar trabajos de investigación para dar con el paradero de una persona reportada como desaparecida, las autoridades determinaron un perímetro de búsqueda y empezaron las labores de campo desde el pasado 14 de septiembre.

En los trabajos de localización participó personal de la Secretaría de a Defensa Nacional, buzos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y familiares de personas desaparecidas.

El 16 de abril del año pasado este joven recibió una llamada y salió para encontrarse con unas personas en San Miguel Apinahuizco, en Toluca; sin embargo, no volvió ni recibieron llamadas pidiendo un rescate.

Los amigos y familiares del hombre se manifestaron reiteradamente frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia estatal, donde reclamaron que no había avances en las indagatorias sobre el paradero del joven, después la autoridad emitió varias ofertas de recompensa para quien diera datos sobre el paradero de este chico, y este año para dar con dos de sus agresores.

Edgar presentaba una discapacidad física a causa de un accidente y en su comunidad era apreciado, pues para ayudar a la gente con problemas similares creó un centro de rehabilitación.