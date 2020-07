Destaca el presidente fuerza moral del gobierno

Andrés Manuel López Obrador manifestó esta mañana de viernes que la fuerza moral, que asegura tiene su gobierno, es más poderosa que la fuerza bruta, e indicó que quienes realizan atentados - como el ocurrido hace unas semanas en contra de Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México- no obtienen ningún resultado, porque la mayoría de los mexicanos desea la paz.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en México hay gobernabilidad, y que su administración no busca la confrontación ni la guerra contra aquellos que están en grupos de la delincuencia.

"No tiene respaldo ciudadano, ningún acto de violencia tiene respaldo de los ciudadanos. Yo creo que en ningún momento en México se ha optado por la violencia, me refiero a que la gente celebre el que se lleve a cabo un acto violento, menos ahora, todas esas acciones, esos atentados son repudiados por la mayoría de los mexicanos. Los que hacen eso no obtienen ningún resultado, eso es cero, es la nada, porque hay un consenso general a favor de la paz en el país".

Y agregó: "Yo creo que la fuerza moral del gobierno es más poderosa que la fuerza física, que la fuerza bruta, por eso lo quiero dejar en claro. Y desde luego es mejor la inteligencia que la fuerza, mucho mejor".

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que su gobierno nunca dejará de llamar a aquellos que se dedican a actividades ilícitas a que reconsideren y que piensen en sus familiares y en México.

"No queremos la violencia, la convocatoria siempre va a ser a que nos portemos bien, a vivir en paz. Incluso, a los que se dediquen a actividades ilícitas nunca vamos a dejar de llamarlos a que reconsideren y que piensen no sólo en ellos, que piensen en sus familiares y que piensen en el pueblo, que piensen en México" agregó.