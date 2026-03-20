Destacan la reducción de delitos de alto impacto

Ciudad de México.- El gobierno de Claudia Sheinbaum destacó los buenos resultados en el modelo de seguridad que aplica: menos delitos de alto impacto y una Guardia Nacional consolidada.

En su Primer informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, correspondiente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2025, enviado al Senado de la República, el gobierno federal sostiene que la principal apuesta en materia de seguridad no descansa sólo en el despliegue de fuerza, sino en un nuevo esquema basado en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas de la violencia.

Señala que el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional bajó 26% en diciembre de 2025 respecto a octubre de 2024, mientras que la tasa por cada 100 mil habitantes cayó 16.41% frente a diciembre de 2024. Además, destaca una reducción de 40% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.

Pone acento en la reconfiguración institucional de la seguridad pública. Se reporta la detención de 23 mil 924 generadores de violencia, la destrucción de mil 259 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para metanfetaminas, así como aseguramientos y decomisos relevantes apoyados en inteligencia estratégica, además del bloqueo de 7 mil 337 cuentas bancarias vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

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