Destapa FGJ de CDMX de manera accidental, red de prostitución infantil en las redes sociales

De manera "accidental", elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) descubrieron una red de prostitución y pornografía infantil que opera en la capital. Este grupo capta a través de redes sociales, principalmente Facebook, a menores de entre 14 y 16 años, a quienes ofrecen teléfonos celulares o dinero.

Luego, son citados en varios puntos de la Ciudad —que los agentes especializados de la FGJ ya tienen ubicados— y ahí abusan de ellos. Todo queda grabado en video y en una serie de fotografías que luego son comercializadas en la deep web en Cd y USB en puntos de venta especializados en Tepito, La Merced y el Mercado de Sonora.

De momento, no hay un solo detenido, pero los encargados de las corporaciones policíacas confían que en las siguientes semanas se puedan detener a varios de los responsables.

Esta investigación se descubrió luego que en la alcaldía Cuauhtémoc reportó la desaparición de un joven que "había mostrado actitudes extrañas". Lo que llamó la atención es que recientemente tenía un iPhone X, algo incomprable, dijeron familiares.

Una de sus tías discutió con él porque no pudo explicar cómo obtuvo el equipo y el menor se fue de la casa.

Al tiempo que acudieron a la autoridad a reportar su desaparición, su tía empezó a indagar el teléfono, ahí se percató que le empezaron a llegar diversos mensajes con fotos pornográficas de otros menores, lo que alertó a la familia y pidieron la intervención de los agentes para el esclarecimiento de los hechos.

Horas después, el menor fue localizado en las inmediaciones de una tienda en Avenida del Taller; una vez que estuvo con sus familiares, confesó lo que había sucedido. Comentó que desde el mes de noviembre, lo contactó un "amigo" en redes sociales, quien lo invito a salir.

En una de esas salidas, confesó el menor, sostuvieron relaciones sexuales en un domicilio cerca de la Merced, luego de eso, el adulto siguió insistiendo, pero el menor ya no accedió, pues se sentía mal por lo que había hecho; sin embargo, detalló ante las autoridades correspondientes que se percató que en ese lugar habían otros menores y que con algunos de ellos mantuvo contacto.

"Personal de Policía de Investigación se trasladó a dicho domicilio en compañía del denunciante para confirmar lo que había mencionado.

"Una vez corroborada la información y al continuar con la entrevista a la denunciante, ésta refirió que su hijo le comentó que se había salido del domicilio por el regaño que le habían dado, pero también debido a que meses atrás conoció por Facebook a un sujeto con el que se había quedado de ver el 3 de enero por el rumbo del Metro Merced y que, al estar en dicho lugar, ésta persona lo convenció de tener relaciones sexuales con él sin proporcionar mayores datos, agregando que posteriormente se presentará ante la Fiscalía Central para la Atención de Delitos sexuales para iniciar su denuncia correspondiente", se lee en el expediente al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.