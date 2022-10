"Destapados" por AMLO para 2024 reaccionan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador "destapó" con una lista a 42 "precandidatos del bloque conservador a la Presidencia de la República en 2024", y sumó al exgobernador de Tamualipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador mencionó a los "precandidatos del bloque conservador", entre los que se encuentran legisladores, gobernadores, empresarios, periodistas, académicos, dirigentes de organizaciones, otros políticos y hasta el comediante Chumel Torres.

A través de redes sociales, algunos de los mencionados en la lista reaccionaron al destape de López Obrador.

La politóloga Denise Dresser aclaró que es "feminista, promotora del derecho a decidir, de derechos LGBTIQ, de la regulación de drogas, rechazo la prisión preventiva oficiosa y la militarización" y "jamás aceptaría un puesto público".

"Incapaz de gobernar, cuatro años de costosa frivolidad y en su programa humorístico sigue perdiendo el tiempo. Presidente: le hemos pagado peso por peso su salario y más. Desquítelo. Póngase a trabajar. Es dinero del pueblo, de ese pueblo sin residencias con albercas en EEUU", escribió el senador Emilio Álvarez Icaza.

"En lugar de destapar candidatos de oposición, ¿por qué no mejor aclara la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en Guacamaya Leaks y en el libro El Rey del Cash?", expresó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

"México merece saber la verdad, deben realizarse las investigaciones correspondientes", agregó el panista.

El empresario Gustavo de Hoyos expresó: "Que bueno que tiene claro que siempre estaré del lado correcto: luchando por las libertades y la alternancia en 2024. PD. Lo bueno que no me puede poner por sus pistolas en la lista del Buró de Crédito".

El periodista Pedro Ferriz de Con dio a entender que el presidente López Obrador está en otra lista con Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal: "Ah!... Y Andrés Manuel López Obrador".