Destapan a Mancera para contienda presidencial de 2024

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, destapó de manera oficial, al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para la candidatura presidencial en 2024.

En conferencia de prensa, reiteró su rechazo para que sea el PAN quien conduzca el proceso de elección para las candidaturas de Va por México el año próximo, y aseguró que el PRD tiene dos candidatos fuertes.

"Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senador Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes", puntualizó.

Zambrano Grijalva, sostuvo que "de ninguna manera estamos amenazando con una ruptura", pero reiteró que no retrocederán en su intención de que haya un método democrático en 2024.

"Las decisiones del PAN y PRI sobre poner a los candidatos son muestras de que no están escuchando que esas decisiones deben ser compartidas por la sociedad. En congruencia con su origen democrático, el PRD plantea que estas elecciones se den mediante un método democrático abierto e incluyente que permita la participación de todos los sectores. La conducción de los procesos electorales debe de estar en manos, no de un élite política, sino de la sociedad civil", aseveró.

El líder del sol azteca, explicó que garantizar el método democrático, no solo se puede hacer a través de elecciones primarias, que resultarían costosas, sino también a través de encuestas, e incluso, hacerlo de manera virtual con las herramientas que brinda la tecnología.

Pese a ello, detalló que si hay cerrazón por parte del PAN y PRI para abrir el proceso electoral de las candidaturas, "cambiaríamos de estrategia de alianzas".

"Llegado el momento, si no se quisiera cambiar, si no hubieran los oídos abiertos para que haya un método democrático y que se quisiera mantener el proceso, nosotros estamos obligados a modificar nuestra estrategia de alianzas, se los hemos expresado a las organizaciones de la sociedad civil, y ellos entienden claramente que la participación del PRD en una alianza es una absoluta necesidad, pero tendrá que irse evaluando a ver qué pasa, nosotros esperamos con toda sinceridad que esto no derive en una ruptura, sí podríamos ir solos en su momento, pero no es esa nuestra aspiración", agregó.

Finalmente, insistió en que, si se abre el proceso, sus perfiles estarían dispuestos a medirse con los otros aspirantes.

"Mancera y Silvano se sujetaría al método, creo que todo tenemos buenos perfiles, nos dicen "el PRD no tiene perfiles", no me digan que Claudia Sheinbaum es un personaje fuerte, o qué el otro hombre que está en Gobernación es un hombre de altos vuelos o de visión de Estado, no, la fuerza que tienen esos personajes es porque se les está impulsando desde la Presidencia", concluyó.