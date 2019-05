Destinan 407 millones a Comisión Nacional de Búsqueda

El gobierno federal destinará a la Comisión Nacional de Búsqueda 407 millones de pesos.

El subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dio a conocer que el presupuesto se ejercerá en dos rubros: 207 millones para apoyar las tareas de búsqueda en las entidades federativas y fortalecer las comisiones locales en la materia. El resto, agregó, para enfrentar el conjunto de tareas que tendrán que hacer el acompañamiento, el desarrollo de base de datos de personas desaparecidas, de fosas clandestinas y de cuerpos encontrados.

Encinas encabezó la décima reunión con colectivos de víctimas, ello en Veracruz. En el encuentro puntualizó que para el gobierno mexicano son prioridad la búsqueda de personas desaparecidas y superar la emergencia forense en el país.

Destacó que realizar 10 mesas de trabajo habla de una iniciativa que es única en el país, la cual –consideró- no solamente es positiva por el diálogo directo entre los colectivos y el gobierno del Estado, sino que funciona y da resultados.

Indicó que este mecanismo de establecer acuerdos, dar seguimiento y mantener la valoración mensual, cambia el discurso y va construyendo confianza.

El gran reto para el gobierno, señaló, es la verdad, la justicia y la reparación del daño para que no se repita esto ni en Veracruz ni en todo el país.

Acompañado del gobernador del estado, Cuitláhuac García y la titular de la Comisión Nacional del Víctimas, Karla Quintana Osuna, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, hizo un recuento del trabajo y compromisos que el gobierno federal realiza en materia de desaparición de personas.

El 24 de marzo pasado se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda en el cual se puso énfasis en la búsqueda de vida y en la emergencia forense.

"En verdad tenemos una crisis, no solamente en la forma en que se trata a los cuerpos y las carencias en el sistema forense, sino también por las incapacidades y la burocracia para permitir su identificación", apuntó.

Alejandro Encinas detalló que a mes y medio de que se reinstaló el Sistema Nacional el compromiso fue instalar también las Comisiones de Búsqueda en todos los estados de la República.

Adelantó que a esa fecha se contaba con sólo 9 comisiones locales, y al momento, 19 estados cuentan ya con ella.

Confió en que a finales de junio, fecha en que se cumplen tres meses de instalación del Sistema y en la que el Presidente de la República planteó hacer una evaluación, se obtengan los resultados que se tienen previstos.