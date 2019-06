Destituyen a mujer policía que denunció misoginia en Sinaloa

Rosario Dignora, la agente de policía que sufrió el castigo de 36 horas de arresto por exponer que la equidad de género es una simulación y que al cuerpo femenil de la policía municipal de Ahome se le usa como edecanes para embellecer los eventos, fue destituida de su reciente cargo de Coordinadora de Equidad de Género de la corporación.

Dio a conocer que el director de la corporación, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, le notificó por medio de un oficio que a partir de la noche del jueves 20 de junio, se incorporara a los operativos normales de seguridad, puesto que el cargo que dice tener, no existe en el organigrama.

Rosario Dignora Valdez López, con 14 años de servicio en seguridad pública de Ahome, se dolió que los mandos simularon la creación de la Coordinación de Equidad de Género, le ofrecieron asignarle una oficina, apoyarla con un bono y le extendieron un gafete sin validez.

Precisó que durante poco más de dos meses le hicieron creer que cumplirían con el ofrecimiento de impulsar la equidad de género, a raíz que en la ceremonia oficial del Día Internacional de la Mujer, tomó el micrófono para exponer la falta de equidad y la misoginia.

En dicho evento, la agente tercera, de forma espontánea y a nombre de sus 32 compañeras policías hizo ver que el grupo femenil en su corporación es víctima de la discriminación en los ascensos, otorgación de mandos y de que se les usa como edecanes para embellecer los eventos públicos.

En una conferencia celebrada en la ciudad de los Mochis, Valdez López denunció que su remoción a la comisión que se le había asignado constituye una acción, tendiente a frenar las quejas y denuncias interpuestas por mujeres policías que no se atiendan al interior de la policía.

Citó que desde hace dos meses notificó por escrito a sus superiores y a la Comisión de Honor y Justicia, la queja de una agente la cual fue víctima de acoso dentro de la misma corporación, sin que el asunto sea resuelto ni citado a comparecer el presunto agresor.

Rosario Dignora externó que un segundo caso en el que se involucró corresponde a una mujer policía adscrita a una unidad elite cuyos elementos, por sus atribuciones, tienen derecho a portar su arma fuera de servicio, pero a ella se le recoge.

Apuntó que ha recibido amenazas y su integridad física está en riesgo. El director, Carlos Francisco Rodríguez Ponce mantiene una postura inflexible, por lo que esta no puede portar su arma al concluir su servicio.

Comentó que tiene miedo de ser víctima de represalias por su actitud y por las denuncias que ha presentado, algunas de ellas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puesto que fue devuelta a los operativos bajo el argumento que no se tiene personal suficiente.

Rodríguez Ponce expuso que dentro de la Policía Municipal de Ahome, no existe la figura de la Coordinación de Equidad de Género, es un tema que sólo se ha platicado con Dignora, sin que ella, en forma oficial haya ostentado dicho cargo.