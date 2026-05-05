Destituyen al secretario de Seguridad de Taxco

Chilpancingo, Gro.- El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, destituyó al capitán del Ejército Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública.

Durante una semana hubo un vacío informativo por parte del alcalde y su gobierno sobre este hecho, que fue llenado con información extraoficial. Se dijo que la destitución de Aguilar Carmona formó parte de los acuerdos que pactó el edil con los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana para liberar a su padre, el director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo, secuestrado en abril.

Finalmente, la confirmación de la destitución del secretario de Seguridad Pública de Taxco llegó desde el gobierno estatal.

El doctor Juan Vega Arredondo fue privado de la libertad el sábado 11 de abril. Dos días después se informó de la desaparición del alcalde, lo que generó un operativo de seguridad en el municipio en el que participaron 500 elementos.

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De acuerdo con versiones —porque no hay un relato oficial de los hechos— el alcalde intentó negociar la liberación de su padre, pero los criminales lo retuvieron. Por la tarde se informó que el alcalde y su padre habían sido liberados.